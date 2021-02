Verbod op NK natuurijs hard gelag voor Gary Hekman: "Ben vooral boos"

"Ik ben vooral boos ja", fulmineerde de regerend nationaal kampioen na het afwijzende oordeel van de regering. "Je gaat er gewoon van uit dat je kan koersen. We gaan een hotel in, treffen voorbereidingen en we doen er alles aan wat je eraan kan doen. 's Ochtends zijn we nog in Heerenveen geweest voor een coronatest en ineens gaat het niet door."

Geen rekening mee gehouden Gary Hekman

Het besluit van het kabinet kwam als een verrassing voor de schaatser van AB Vakwerk. "Dit is niet een scenario waar ik rekening mee heb gehouden. Voordat de hele hype op gang kwam wist ik dat de kans realistisch niet heel groot was, maar de kans werd met de dag groter en op een gegeven moment dacht ik: het gaat gewoon daadwerkelijk gebeuren."

Plan KNSB waardeloos?

"Maar helaas", vervolgt hij. "Ik ben benieuwd naar het plan waarmee de KNSB de inschrijving heeft gedaan. Hoe ziet dat eruit? Is dat een waardeloos plan geweest? Geen idee. Daar ben ik vooral benieuwd naar. Het is nu heel kort dag om er gelijk een mening over te hebben. In mijn hoofd zou het gewoon veilig kunnen, want er zijn genoeg meren die af te sluiten zijn voor publiek", aldus een ontgoochelde Hekman.

Gary Hekman betrad donderdag voor het eerst het natuurijs (Foto: Still)

Bittere pil

De KNSB noemt het een zware teleurstelling dat het kabinet en het Veiligheidsberaad geen toestemming geven voor een NK marathon op natuurijs. "Dit is een heel bittere pil, een enorm zware teleurstelling", reageert technisch directeur Remy de Wit.

Schaatswinter geen glans

De schaatsbond betreurt het niet-doorgaan van het NK vooral voor het marathonpeloton. "Deze groep topsporters heeft dit seizoen al zo veel sportieve teleurstellingen moeten verwerken", zegt De Wit. "Het leek erop dat deze schaatswinter voor hen toch nog wat glans kon krijgen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn."