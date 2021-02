Sneeuw is grote strop voor rietsnijders: "Het mag van mij warm water gaan regenen"

Rietteler Wout van de Belt is wel gewend aan extreme weersomstandigheden. Bijna elk jaar zijn er periodes waarin er even niet gemaaid kan worden. Maar dat juist nu tijdens een vorstperiode alles stilligt is wel heel zuur: "Die kou is geen probleem, maar die sneeuw, die hoopt zich op in de machine en dan is het buigen of barsten. Het wordt één harde bal, en dan breekt de zaak af".

Je kunt kunt boos worden, je kunt verdrietig worden, maar het helpt je niks Wout van de Belt, rietsnijder

Wout van de Belt gunt iedereen zijn schaatsplezier, maar wat hem betreft mag het nu wel snel afgelopen zijn. "Ze zeggen dat maandag de dooi invalt, nou dan mag het van mij direct wel warm water regenen. Daarna mag het best weer tien graden vriezen, dat is geen enkel probleem. Daar kunnen we zelfs gemak van hebben, maar hier hebben we alleen maar last van."

Rietteler Wout van de Belt (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Vertragingen

Deze winterse periode is niet de eerste vertraging die de rietsnijders oplopen. Januari was extreem nat, toen kon er ook al weinig worden gemaaid. Het wordt voor de rietsnijders nog lastig om al het riet op tijd binnen te krijgen. "We mogen in principe maaien tot 15 april. Daarna gaan de vogels nestelen en willen we het riet niet meer verstoren."

Veel rietsnijders in de Wieden maaien op land van Natuurmonumenten. Van de Belt vreest dat hij en zijn collega's niet klaar zijn vóór 15 april. "In het contract met Natuurmonumenten is wel vastgelegd dat wanneer calamiteiten zich voordoen, zoals dit, er wel wat uitstel kan komen. Dat zal dit jaar onherroepelijk nodig zijn."

"Het is de natuur"

Maar hoe lastig ook, omgaan met de weersomstandigheden hoort erbij voor iedereen die in de natuur werkt. "Je kunt er boos van worden, je kunt er verdrietig van worden, maar het helpt je niks", weet de rietteler. "Dit is gewoon de natuur, dus het beste is om je er maar bij neer te leggen. Gelukkig hebben veel mensen er nu wel plezier van."