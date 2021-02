Toeristenweg Holterberg ook dit weekend nog afgesloten voor verkeer

Pekel en zout is niet goed voor de natuur en daarom wordt er op de Toeristenweg niet gestrooid. De keuze is dan om met zand of helemaal niet te strooien. Zowel de gemeente Hellendoorn als de gemeente Rijssen-Holten hebben gekozen om niet te strooien.

De afsluiting begint aan de Holtense kant vanaf de dagcamping. Tot daar is de Holterbergweg gestrooid vanwege de aanpalende woningen. Het parkeerterrein van de dagcamping is dus wel bereikbaar, maar niet gestrooid. Vanaf Nijverdal is de weg afgesloten vanaf het bezoekerscentrum.

Jammer voor toeristen

En dat is natuurlijk jammer voor de vele toeristen die misschien gehoopt hadden een mooie autorit over de Holterberg te maken in het unieke sneeuwlandschap. Het gevaar dat je met de auto wegglijdt, slipt of de berg niet opkomt is door de hellingen levensgroot.

De verwachting is dat de temperaturen volgende week weer omhoog gaan en dat betekent dat de sneeuw langzaam gaat smelten. De kans is echter groot dat de weg ook tot in de loop van volgende week afgesloten blijft, aldus een woordvoerder van de gemeente Rijssen-Holten.