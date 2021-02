Waar is die ambachtelijke dorpsbakker in Overijssel gebleven?

De landelijk bekende auteur Wim Daniëls schreef het boek 'Het Dorp', geïnspireerd op het iconische gelijknamige lied van Wim Sonneveld. In de huidige tv-serie van Omroep Max met dezelfde titel verwonderen Daniëls en acteur Huub Stapel zich erover dat de dorpsbakker van weleer amper nog bestaat. In de hoogtijdagen - de zestiger jaren - waren er dat volgens Daniëls ooit ruim tienduizend.

Geen opvolging

Een van de grootste problemen is het vinden van een opvolger. Omdat jongeren weinig trek hebben in de beruchte onregelmatige werktijden, zien bakkers zich soms genoodzaakt hun deuren te sluiten. Zo meldde RTV Oost onlangs dat bakker Koehorst in Borne - een begrip in de regio - het na 74 jaar voor gezien houdt.

Hetzelfde geldt voor bakker Slomp in Westerhaar. Daar was het opa Geert, die de winkel in 1941 begon. Maar op de dag dat opa Geert het bedrijf oprichtte, gaat nu de de stekker eruit.

Daarmee verdwijnt de laatste ambachtsman uit Westerhaar, dat ooit vijf warme bakkers telde.

Werktijden

Martijn Verkerk van brancheorganisatie NBOV, de Nederlandse Brood en banketbakkers Ondernemersvereniging, laat desgevraagd weten dat Overijssel nog circa 150 ambachtelijke bakkers telt. De NBOV heeft geen cijfers uit vroegere jaren, maar volgens de zegsman was dit ooit een veelvoud.

"Het lastige is vooral die werktijden. Veel jongeren haken daarom af. En als bakkers dan geen opvolger kunnen vinden dan houdt het op een gegeven moment simpelweg op."

Hoop voor toekomst

Van de bakkers in ons land is het overgrote deel aangesloten bij de NBOV. Heel Nederland telt nu nog 1.600 ondernemingen.

Al is er wel enige hoop voor de oeroude ambachtelijke dorpsbakker. Volgens woordvoerder Verkerk doet zich de laatste jaren namelijk de trend voor dat grotere bakkers kleinere dorpsbakkerijen overnemen. "Wat je dan ook ziet is dat die 1.600 bakkersondernemingen goed zijn voor circa 3.750 verkooppunten."

Eigen opleiding

Een van die grotere bakkerijen die de afgelopen jaren in Overijssel een aantal dorpsbakkers heeft overgenomen, is bakkerij Nollen uit Hengevelde. Deze bakker telt intussen zestien winkels: voornamelijk in Twente, maar ook in de regio Deventer en net over de provinciegrens in de Achterhoek.

Ook voor Nollen is het lastig om jonge bakkers te werven. Normaal gesproken stromen die binnen via het opleidingscentrum van het ROC van Twente., maar Nollen is daarnaast een eigen bakkersopleiding begonnen.

Succesvol afgerond

Volgens Sharon Keizer van personeelszaken was daarbij het uitgangspunt om mensen met onder meer een migratieachtergrond een kans te bieden. Van de zes leerlingen heeft de helft de opleiding succesvol afgerond.

"Het grote voordeel voor een bakkerij als de onze is overigens dat we zo groot zijn dat onze mensen een dag- of nachtdienst kunnen draaien. Daarmee ondervang je deels het probleem van de werktijden. Voorlopig hebben we die eigen opleiding eenmalig gehouden, maar indien nodig kunnen we er zo een vervolg aan geven."