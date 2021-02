Het is druk in de Kop van Overijssel: schaatsliefhebbers willen allemaal het ijs op

De drukte in de Kop van Overijssel volgt op een oproep om niet massaal naar dat gebied te komen. Niet alleen vanwege corona, maar ook omdat de kwaliteit van het ijs niet overal even goed is. Veel mensen lijken zich er deze vrijdag weinig van aan te trekken. En dan moet het weekend nog komen.

Liefhebbers op ijs

"Het is hier echt geweldig", zegt verslaggever Tijmen van Wissing die ook op de Belterwijde is. "Ik was hier al rond een uur of acht vanmorgen en dan zie je de echte liefhebbers al op het ijs. Dan hoor je het kraken en komt de zon op. Geweldige plaatjes levert dat op."

Het is hier echt geweldig Verslaggever Tijmen van Wissing

Het wordt echter wel steeds drukker op de parkeerplaatsen. "Ik zag net wel een lint van zo'n kilometer aan geparkeerde auto's."

Geeft dat problemen?

Dat is natuurlijk de vraag. Niet alleen als het gaat om de kwaliteit van het ijs, maar ook bijvoorbeeld bij het in acht nemen van de anderhalvemetermaatregel, die natuurlijk ook nog steeds geldt.

Drukte op het ijs in Zwartsluis (Foto: Robert Jansema)

Van Wissing ziet dat vooralsnog vooral goed gaan. "Mensen houden zich aan de anderhalve meter. Het meer hier is ook gigantisch. En hoe vaak ligt er nou ijs?"

En ook nog eens van een heel behoorlijke kwaliteit. "Het ijs is fantastisch, de ingrediënten zijn geweldig, maar af en toe denk je wel bij het parkeren: 'als dit maar goed gaat.'" Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland kondigde daarom gisteren al aan zijn gemeente af te willen sluiten om drukte te voorkomen.

Druk in Belt-Schutsloot

Ook in Belt-Schutsloot wordt het langzamerhand steeds drukker, hoorde Van Wissing. En wie mocht denken dat de schaatskoorts alleen in onze provincie heeft toegeslagen, heeft het mis, weet Van Wissing. "Ik sprak net ook nog mensen uit Rotterdam."

Schaatsers worden gewaarschuwd (Foto: Wilbert Bijzitter)

Niet schaatsen in Zwartewaterland

In de omgeving van Zwartewaterland krijgen mensen die komen om te schaatsen te horen dat ze niet door kunnen rijden. "Er is een sterk advies om niet te gaan schaatsen", vertelt een man die automobilisten vraagt naar de reden waarom ze komen. "Gisteren zijn er nog een paar mensen door het ijs gezakt en ook met corona is het niet aan te raden om met grote groepen bij elkaar te komen."

Met corona is het niet aan te raden om met grote groepen bij elkaar te komen

Op veel plaatsen staan borden waarop mensen die parkeren gewaarschuwd worden niet te gaan schaatsen, maar daar lijken veel automobilisten zich niets van aan te trekken.

Ondanks een wegsleepregeling staan links en rechts auto's geparkeerd (Foto: Robert Jansema)

De man met de ondankbare taak om mensen rechtsomkeert te sturen, zal dat vandaag nog regelmatig moeten doen, want er staat een hele rij auto's te wachten. En dat zijn vast niet alleen inwoners van de gemeente Zwartewaterland. "Veel mensen begrijpen het wel, maar je hebt natuurlijk ook eigenwijze mensen, maar we proberen de sfeer er wel een beetje in te houden."