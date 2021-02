Mee met de Wegenwacht: drukte, lege accu's en een vastzittende verslaggever

De dienst begint om 7.30 uur en meteen komt de eerste melding op zijn scherm in de auto binnen. We gaan naar Rijssen. Hier blijkt een lege accu voor een niet startende auto te zorgen en volgens Remi is dat een veelvoorkomend probleem deze dagen: "Maar niet het enige wat ik deze week gezien heb hoor. Ook veel vastzittende ruitenwissers, verzopen auto's, vastzittende handremmen en dieselfilters die bevriezen. Het scala is breed."

Remi is al sinds het weekend aan het werk: "De eerste dagen was het redelijk rustig op de weg, maar doordat wij zelf moeite hadden om ergens te komen door de gladde en witte wegen, duurde het soms wat langer. Nu zie je dat meer mensen met de auto weg willen en hebben we heel veel werk."

"Dit liever dan regen"

En zijn werk vindt hij erg leuk: "Ik vind het prachtig, het is natuurlijk al onze taak om mensen te helpen, maar dan ook met dit weer erbij. Prachtig toch, zo'n zonnetje. Dit veel liever dan regen."

De auto's die vanochtend geholpen moeten worden in Rijssen (verschillende auto's) en Hengelo hebben allemaal een accuprobleem. Dat is makkelijk op te lossen, Remi heeft lange accukabels bij zich en daarmee zijn andere auto's zo gestart. En dat terwijl sommige mensen de eigen accukabels ook geprobeerd hebben, maar toch de auto niet aan kregen: "Goedkope kabels zijn vaak te dun, ik zeg altijd dat je daar alleen warme handen van krijgt, maar verder hebben die geen nut."

En toen zat ik vast

Tot slot moet ook de verslaggever zelf nog losgetrokken worden. Want in mijn enthousiasme om snel te gaan filmen, heb ik mijn auto in een iets te hoge sneeuwlaag geparkeerd. Maar gelukkig ben ik op pad met de wegenwacht.