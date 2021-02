Kenneth Paal terug in selectie PEC Zwolle voor duel met FC Groningen

Aanvallers Mike van Duinen en Slobodan Tedic zijn nog wel geblesseerd en missen dus het duel in Groningen, dat morgen al om 12.00 uur begint. Zwolle speelde de laatste drie duels gelijk en won daarvoor van Willem II. Dat kun je tweeledig uitleggen. "We zijn al vier wedstrijden ongeslagen, dus dat is prima", zegt Stegeman. "Alleen je wil graag ook in plaats van gelijke spelen, driepunters aan je puntentotaal toevoegen. Die zijn soms wat schaarser en dat is wel jammer. Alleen het zit er wel in. Zowel tegen Utrecht als RKC heeft het er wel ingezeten, vind ik. We zijn heel dichtbij."

Uitdaging

Dat moet dan gebeuren tegen Groningen. Stegeman is onder de indruk van die ploeg. "Groningen is gewoon een prima ploeg. Kan variëren in hun manier van voetballen tijdens wedstrijden. Dus dat is denk ik een uitdaging, maar wij moeten denk ik vooral kijken naar hoe wij dingen zelf doen. Hoe wij de dingen uitvoeren en dat wij daarin dominant kunnen zijn en ik hoop dat ze zich aan moeten passen aan ons, in plaats van andersom."

