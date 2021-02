Vrachtwagenchauffeurs mogen binnen eten bij restaurant De Mol in Wijthmen

Er gelden wel strenge regels. Chauffeurs mogen alleen plaatsnemen in een zaal die speciaal daarvoor is ingericht. Ze moeten in hun eentje komen, er mag maar één persoon aan een tafeltje zitten en de chauffeurs moeten ook blijven zitten.

Er is plek voor maximaal tien personen, de chauffeurs moeten de nacht wel doorbrengen in hun vrachtwagen op het parkeerterrein achter het restaurant.

Bord leeg? Maak plaats

Restauranteigenaar Henry Teusink zegt dat het niet eenvoudig was om een tijdelijke vergunning hiervoor te krijgen. Hij zegt dat de gemeente Zwolle alle begrip had om chauffeurs bij deze vrieskou niet buiten in hun cabine te laten eten. De gemeente heeft volgens hem dan ook haar best gedaan om een tijdelijke ontheffing mogelijk te maken.

Een aangepast menu is er volgens Teusink niet. Chauffeurs kunnen net als anders een keuze maken uit de menukaart. Reserveren is niet nodig maar nog even blijven hangen voor een praatje is er niet bij. Wie zijn bord leeg heeft wordt vriendelijk verzocht plaats te maken voor een chauffeur die buiten staat te wachten.

Reacties

Teusink zegt veel positieve reacties te hebben ontvangen van vrachtwagenchauffeurs. Waarschijnlijk geldt de ontheffing nog tot en met het weekend.

De verwachting is dat het maandag weer gaat dooien. Vanaf dat moment kunnen vrachtwagenchauffeurs alleen nog bij het restaurant terecht voor afhaalmenu's en voor de sanitaire voorzieningen.