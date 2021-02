Nachtelijke ijsmakers Staphorst maken gebruik van werkgeversverklaring

Een avondklok en toch een ijsvloer prepareren in de nachtelijke uurtjes, hoe doe je dat? Veel vrijwilligers die vanaf zondagnacht tot en met woensdagnacht in de nachtelijke uren in de weer waren om een ijsvloer op evenemententerrein De Tippe in Staphorst te maken, maakten gebruik van hun werkgeversverklaring.

Dat heeft burgemeester Gerrit Jan Kok van de gemeente Staphorst gezegd. Veel vrijwilligers werken in de wegenbouw of bij een loonbedrijf. Ze kregen van hun werkgever een werkgeversverklaring om zo tijdens de avondklok aan de ijsvloer te werken.

Noest werk

Ze sproeiden vanaf zondagavond tot en met woensdagmiddag toen de baan openging, elk uur water op het asfalt van het evenemententerrein. Ook in de nacht van woensdag op donderdag waren ze aan de slag. Door dit noeste werk had Staphorst als een van eerste gemeenten in Overijssel een ijsbaan die - zij het met strikte coronaregels - gebruikt kan worden. Ook de reguliere ijsbaan in Staphorst is nu open.

Als vrijwilligers thuis zouden blijven en mensen niet konden schaatsen, was er ook kritiek Burgemeester Gerrit Jan Kok, Staphorst

Burgemeester Gerrit Jan Kok van de gemeente Staphorst is op de hoogte van deze gang van zaken en hij juicht het toe. "Als het op deze wijze kan, vind ik dat prima. Ik vind het prachtig dat deze vrijwilligers een fantastische ijsvloer hebben gemaakt voor Staphorst. Wij zijn als gemeente op de hoogte van alle draaiboeken en ook van het werken in de nacht. Tuurlijk is er kritiek en dat mag ook, maar als deze vrijwilligers thuis zouden blijven en de mensen niet konden schaatsen, was er ook kritiek."