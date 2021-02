Go Ahead Eagles in Almelo nog zonder Wout Droste tegen Telstar, Jeroen Veldmate terug in basiself

Trainer Kees van Wonderen kan ook geen beroep doen op de langer geblesseerden Frank Ross, Martijn Berden, Mitchel Michaelis, Alessio Budel en Sam Crowther. Jeroen Veldmate keert weer terug in de basiself. De aanvoerder kreeg tegen Eindhoven rust.

Kunstgras

Go Ahead Eagles trainde deze week al op het kunstgras van Erve Asito in Almelo en daar wordt morgen het duel ook gespeeld. En dus is Van Wonderen nu wel blij met kunstgras. "Dat is soms heel prettig om daar in bepaalde omstandigheden op te kunnen trainen en spelen. Ik heb wel een voorkeur om te spelen op een mooi kort gemaaid, strak grasveld. Ik ben ook nog trainer geweest bij de amateurs, waar na een paar maanden al het gras al van het veld is. Dan is kunstgras wel waardevol, in weer en wind, met alle plassen op het veld kun je op kunstgras nog normaal trainen. Nu ook met alle omstandigheden, de kou, de vorst, de sneeuw, kun je gewoon op een prima kunstgrasveld trainen en spelen."

RTV Oost

De wedstrijd is morgen te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.