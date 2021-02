Goed nieuws voor Marjolein: hulphond Indy is gezond teruggevonden

De afgelopen dagen waren naar eigen zeggen een hel voor Marjolein. Afgelopen maandag ging hulphond Indy er tijdens het uitlaten vandoor. Na een uitgebreide zoektocht is het dier vanmorgen gezond en wel teruggevonden. Notabene in dezelfde straat waar ze maandag verdween.

Als we Marjolein bellen om te vragen hoe en waar Indy is teruggevonden, klinkt enthousiast gegil uit de telefoon. Indy blijkt juist op dat moment aan te komen lopen. De hond is eerder vanmorgen teruggevonden door een boer in de omgeving van Zwolle. Indy ging er maandag vandoor tijdens het uitlaten op de Maatgravenweg in Zwolle. En precies daar vond een boer uit de buurt Indy terug.

Meer dan een hond

De Zwolse Marjolein heeft PTSS en een angststoornis. Hond Indy helpt haar om rustig te blijven in lastige situaties. "Ze gaat met mijn zus mee naar buiten of helpt haar bij haar angsten. Indy is echt heel erg belangrijk. Zonder haar kan Marjolein bijvoorbeeld ook niet naar de supermarkt", legt zus Suzanne uit.

Wild in de neus

Waardoor Indy er vandoor ging kan ze zelf natuurlijk niet vertellen. Volgens Dogsearch Nederland, de organisatie die betrokken was bij de zoekactie, heeft Indy waarschijnlijk wild geroken. "Er lag veel sneeuw en de hazen en reeën liepen zichtbaar door de weilanden. Waarschijnlijk heeft Indy wild in de neus gekregen en is er achteraan gegaan. Door de sneeuw is ze vervolgens gedesoriënteerd geraakt."

De boer die Indy vandaag terugvond zag haar de afgelopen dagen al meerdere keren rondlopen langs de Maatgravenweg. In de lokale buurtapp werd een foto van Indy gedeeld en daarna wist hij het zeker: Indy loopt hier rond. Een telefoontje naar Dogsearch was snel gepleegd en niet veel later werd Indy gevonden. Ze hield zich schuil onder een bosje langs de spoorlijn. Na het horen van de stem van Marjolein komt ze enthousiast aanlopen.