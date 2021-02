Stilte in de loods bij carnavalsvereniging 'T Giet Vedan in Heino: "Carnaval werkt verbindend en dat mis je nu wel"

Normaal gesproken zie je in het carnavalsweekend feestende mensen en vrolijke optochten. Door corona is het niet mogelijk om feest te vieren, maar wat doet dat met de mensen die juist zo graag van die gezelligheid houden?

In de schuur op de boerderij bij voorzitter Joost Hofhuis van 'T Giet Vedan staan nog wat carnavalsrestanten van vorig jaar, maar verder is er niets te zien wat ook maar iets met het feest te maken heeft. De carnavalswagen, waar altijd zo'n zestig mensen aan werken, heeft plaatsgemaakt voor een trekker.

"Het is spijtig, er is geen carnaval dit jaar. We missen iedereen om te bouwen aan de wagen", zegt Hofhuis. Samen met secretaresse Larissa, 'gaasvader' Harry en hulpmoeder Els, staat hij in de lege loods.

Wij spraken ze over het gemis van hun favoriete feest:

Bevriend door carnaval

De vereniging bestaat tegenwoordig uit één grote vriendengroep en met de ouders erbij is het net een grote familie. Maar, dat is niet altijd zo geweest. "Het waren vroeger drie kleinere vriendengroepen. Door carnaval zijn we bij elkaar gekomen", vertelt Larissa.

Dat is volgens haar ook het mooie van het feest. "Je doet het echt met elkaar". Daar is Harry het ook mee eens. Hij is trots op de jeugd en ziet dat de groep volwassen is geworden.

"In stressvolle situaties, die er vaak aan het einde zijn, ontstaan er weleens irritaties. Als je ziet hoe de jeugd dat oplost... Toen ze 16, 17, 18 jaar waren, hebben ze geleerd om met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren. Dat is heel mooi om te zien als ouder", zegt hij.

De groep hoopt dat er volgend jaar weer normaal carnaval gevierd kan worden. Voor nu is het niet anders en moeten mensen letten op hun gezondheid. Doen ze dan echt helemaal niets dit jaar? Jawel, er is een online livestream. "Maar, dat is toch anders dan het echte carnaval", aldus Larissa.