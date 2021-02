Onverwachte steun: Melanie start crowdfundactie voor haar kapper

Nee, Melanie is niet bevriend met haar kapster Lisette Noeverman. Melanie is 'gewoon' een klant, die vindt dat Lisette in deze tijd steun verdient. "Ze vertelde me dat ze de dag voor de lockdown tot middernacht zou gaan knippen. Om zoveel mogelijk klanten van dienst te kunnen zijn. Dat verhaal greep me aan", vertelt Melanie.

Aanbouw

De Almelose kapster heeft al tien jaar een eigen zaak. Eerst in de schuur bij haar vader en inmiddels in de aanbouw van haar eigen huis. De aanbouw is speciaal gebouwd om in te knippen. In januari vorig jaar was deze zo goed als af.

Ze zag het al helemaal voor zich: flink knallen in 2020 om de behoorlijke investering terug te verdienen. Maar dan volgt de inmiddels bekende klap: corona slaat om zich heen. De salon moet dicht.

Lisette krijgt een tegemoetkoming. Die investeert ze in kuchschermen, schoonmaakmiddelen en desinfectiegel zodat ze na de lockdown weer direct aan de slag kan.

Vooral om haar een hart onder de riem te steken Melanie Schuurman, initiatiefneemster

Crowdfunding

Maar door de tweede lockdown in Nederland moet de salon in december alweer dicht. Het feit dat de Almelose nu geen aanspraak maakt op een regeling, stuit Melanie tegen de borst. Ze besluit in actie te komen.

Melanie Schuurman besloot een crowdfundactie op te zetten (Foto: Melanie Schuurman)

"Ik zag een crowdfundplatform voorbijkomen en dacht: dat doe ik ook. Om Lisette een financieel steentje bij te dragen en vooral om haar een hart onder de riem te steken", legt de initiatiefneemster uit.

Ze heeft nog niet eerder zo'n actie op touw gezet, maar redeneert heel simpel. "Niemand kan naar de kapper, dus als je nou een deel van dat bespaarde geld doneert, kun je je kapper helpen."

Ik wil er niet rijk van worden Lisette Noeverman, kapster

Waardering

Melanie belt Lisette om over haar plan te vertellen. "Ik was wel wat terughoudend toen ze me belde. Ik wil niet zomaar mijn hand ophouden om geld te krijgen", vertelt de onderneemster.

Maar als ze er wat langer over nadenkt besluit ze er toch mee in te stemmen. "Ik wil er niet rijk van worden. Ik moet het zien als een waardering voor mijn bedrijf. Dat heeft me wel geraakt. Vooral omdat het uit zo'n onverwachte hoek komt."

Dit geeft me een boost Lisette Noeverman, kapster

Verrassend snel

Melanie besluit dat 1.500 euro een mooi bedrag is waar Lisette wat mee kan en stelt dat als streefbedrag in. Twee dagen later staat de teller al op 800 euro. Melanie: "Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar het verrast me hoe snel het gaat. Eigenlijk vind ik het belangrijker dat er meer aandacht voor deze branche komt. Dat de politiek dit ziet."

Lisette ziet het als een enorme opsteker in deze crisistijd. "Zakelijk gezien ga je toch nadenken, want het kassasysteem en de verzekeringen moeten wel betaald worden terwijl er niets binnenkomt. Het doet me goed dat zoveel mensen om mijn bedrijf geven. Dit geeft me een boost."