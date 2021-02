Zwols jeugdorkest speelt in 'Valentijns' videoclip met Roel van Velzen en Bertolf Lentink

De leden van jeugdorkest De Vuurvogel zitten in zware tijden. Net als alle andere muziekleerlingen kunnen zij al maanden niet meer samen spelen. Het enthousiasme daalt als je steeds maar in je eentje op je kamer zit te oefenen.

Het voltallige jeugdorkest De Vuurvogel voordat Covid-19 het leven beheerste (Foto: Martien Hovestad)

Videoclip

Dat moet dirigent Albert Dam ook gedacht hebben. Daarom nam hij het initiatief om een videoclip te maken, met het hele orkest vormen ze nu het achtergrondorkest van de cover van Roel van Velzen en Bertolf Lentink. Hoewel, achtergrond... de jeugd uit Zwolle maakt het nummer compleet. Want 90 violisten, trompettisten, drummers en ga zo maar door, die zet je niet zomaar even op de achtergrond.

Albert schreef de noten voor alle instrumenten en gaf de jongeren de opdracht om een video van zichzelf te maken. Zeventig video's van leerlingen van 12 tot 24 jaar oud, het leverde hem een enorme bult werk op. Maar 80 uur later is het nummer compleet opnieuw samengesteld en is er zelfs een videoclip van gemaakt.

Trots

Zanger Roel van Velzen heeft de videoclip inmiddels ook bekeken en hij is enorm enthousiast. Dat geldt ook voor muziekmaker Bertolf Lentink , de jongeren in het orkest en de dirigent zelf. "Nou ja trots... ja ik ben wel trots dat het gelukt is. Als je om je heen kijkt, dan zijn er heel weinig orkesten die zoiets doen. Omdat het waanzinnig veel tijd kost, maar ook omdat je wel een gek moet hebben die het doet. Dus ja, ik ben wel trots op ons orkest", aldus dirigent Albert.

vader Albert en dochter Lycke op de bank tijdens de tweede lockdown (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Beter dan de vorige'

Tijdens de eerste lockdown maakte Albert ook al een lied dat door het hele orkest werd gespeeld. "Maar deze is beter. Dat zei ik ook toen de vorige klaar was. Ik wil het nog wel een keer doen, maar dan moet het beter. En dat is dus gelukt."

Albert's dochter Lycke speelt ook in De Vuurvogel. Met haar 15 levensjaren is ze al een aardig geoefende violiste, want ze speelt het instrument sinds ze zes jaar oud is. Lycke strijkt een aardig nootje mee in het nummer van Roel van Velzen en Bertolf Lentink en toch blijft ze bescheiden: "Ik vind het wel mooi geworden, ja."

De 15-jarige Lycke Dam oefent vaak alleen op haar viool (Foto: RTV oost, Oscar Siep)

Hoe leuk het ook is om te doen en te maken, dirigent Albert hoopt eigenlijk dat hij nooit meer zoiets zal doen. "Want dat zou betekenen dat we geen lockdown meer hebben. Een heel fijn idee en dan heb ik er ook echt geen tijd voor. Dus het is ook de gelegenheid die ons zover bracht."

In deze videoclip kun je het hele nummer met het jeugdorkest beluisteren en bekijken, het nummer dat Albert maakte tijdens de eerste lockdown kun je hier terug kijken.