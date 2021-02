Slachtoffers busdrama De Scheg Deventer 25 jaar na dato herdacht

Zeven doden en 42 gewonden, het was de trieste balans van het busdrama, vandaag precies 25 jaar geleden in het Sauerland, waarbij medewerkers van het Deventer sportcentrum De Scheg werden getroffen. Het ongeluk wierp destijds een zwarte schaduw over de stad.

Het beeld in de de hoek van het Deventer sportcentrem De Scheg wordt vandaag langzaam omzoomd door bossen bloemen. Elke jaar komen nabestaanden en andere slachtoffers van het busdrama hier het drama en de slachtoffers herdenken. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden.

Dichte sneeuwval

Het ongeluk gebeurde in het gehucht Zuschen, dicht bij Winterberg in het Sauerland. In dichte sneeuwval vertrok de chauffeur, hoewel sommige passagiers angstig waren en zelfs hun bezwaar kenbaar maakten tegen het rijden vanaf de zeer steile helling. Zonder sneeuwkettingen raakte de bus aan het schuiven nadat een voorligger werd geraakt. Die moest remmen voor een tegenligger. De bus gleed van de weg de naastgelegen diepte in en landde ongeveer tien meter lager op het dak. Dat zakte volledig in onder het gewicht van het onderstel. Veel inzittenden raakten bekneld. De chauffeur is destijds in hoger beroep vrijgesproken van de aanklacht 'dood door schuld'.

Vanwege de in die tijd nog minder goede communicatiemiddelen duurde het lang voordat de familie en nabestaanden wisten wat er met hun geliefden gebeurd was. Eén van de slachtoffers van destijds is Roy Gereke, hij verloor zijn vrouw Betty die naast hem in de bus zat. Roy overleefde als door een wonder, maar heeft het lang moeilijk gehad met zijn verlies. Hij heeft er een boek over geschreven dat hij vandaag aanbood aan toenmalig burgemeester James van Lidth de Jeude.