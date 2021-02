Breukers gaat met Heracles voor vierde stunt op rij tegen Ajax: "Begint wel weer te borrelen"

Verdediger Tim Breukers is de enige Heraclied die in alle drie vorige zeges op Ajax meedeed. Moeiteloos noemt hij alle doelpuntenmakers van die wedstrijden op: Paul Gladon, Brandley Kuwas, Mo Osman, Cyriel Dessers... Niet verwonderlijk, want de rechtsback zag deze week nog beelden van die duels. "Ze kwamen toevallig voorbij", aldus Breukers. "Altijd mooi om terug te zien en dan begint het wel te borrelen om weer zo'n resultaat te krijgen."

Niet gestolen

Trots is hij nog steeds op die zeges. "Vooral door de manier waarop de overwinningen tot stand kwamen. Het waren wedstrijden waarin we met veel risico gingen spelen en hoog druk gingen zetten. Uiteindelijk heeft zich dat beloond. De zeges waren niet gestolen, denk ik."

"Dat kost heel veel energie", vervolgt Breukers. "Maar als het lang 0-0 blijft, krijg je steeds meer vertrouwen in een goed resultaat. Dat is essentieel. Kijk, PSV kwam meteen achter en dan is het ook wel klaar. Dat moet je voorkomen. Je moet zo lang mogelijk op 0-0 proberen te blijven en dan via counters gevaarlijk worden."

Beter en beter

Heracles put niet niet alleen vertrouwen uit de vorige thuiswedstrijden tegen Ajax, maar ook uit de resultaten van de afgelopen weken. In de laatste vier duels pakte de ploeg van trainer Frank Wormuth liefst tien punten. Breukers: "We zijn op de goede weg. Vooral aan de bal worden we beter en beter en we krijgen weinig tegendoelpunten. Dat zijn wel ingrediënten om wedstrijden te winnen."

En morgenavond, als angstgegner van Ajax, zijn er nog wat extra ingrediënten: "Ajax is een grote club en staat bovenaan, dat geeft altijd motivatie", weet Breukers, die ook wijst op de omstandigheden. "Fris weer en kunstgras; dat vinden ze nooit fijn. Daar hoor je alleen maar geklaag over. Voor ons zijn dat alleen maar redenen om nog meer gas te geven en een mooi resultaat te boeken tegen Ajax."

Van der Water fit

Wormuth kan tegen de Amsterdammers weer beschikken over Silvester van der Water. De vleugelaanvaller ontbrak vorige week in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-1) vanwege hamstringklachten.

Het duel op Erve Asito begint morgenavond al om 18.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.