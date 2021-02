Maatregelen bij Otterskooi Dwarsgracht na grote drukte gisteren

Eigenaar Frank Vos van horecabedrijf De Otterskooi in Dwarsgracht had vandaag matregelen genomen, nadat gisteren werd geconstateerd dat er te vel mensen bij zijn bedrijf waren.

"Ik had zes man extra personeel ingezet vandaag om het allemaal in goede banen te leiden. Ook nog twee verkeersregelaars. De politie is zelfs twee keer bij mij persoonlijk langs geweest en ze vonden het allemaal perfect geregeld hier."

'Leven en laten leven'

Gisteren kreeg het bedrijf bezoek van enkele gemeentelijke handhavers, die constateerden dat de bezoekers met veel en te dicht op elkaar waren. Volgend Vos is het nauwelijks mogelijk alle goed in de gaten te houden. "Mensen komen hier om te schaatsen of ze komen juist terug van het schaatsen. Ik ben meer van het leven en laten leven, in plaats van zo precies te kijken wat wel en wat niet goed gaat. Daar is iedereen toch ook zelf verantwoordelijk voor."

Voor morgen heeft Vos er weer alle vertrouwen in. "Ja hoor, dat komt goed. En wat gisteren betreft.....ik zie wel wat er gebeurt. Ik denk dat ik voor de rechter moet komen. Een beetje krom, want ik heb nu bijvoorbeeld een alcoholverbod en andere ondernemers niet. Daar ben ik het toch niet mee eens."