Dauwtrappen op het ijs: om zes uur vanochtend al schaatsliefhebbers in de Kop

Er wordt grote drukte verwacht op bevroren meren, plassen en grachten op deze vrije weekenddag. Vanochtend stonden de eerste schaatsers zelfs in het donker al op het ijs bij Zwartsluis en Giethoorn. "Dit is het mooiste wat er is!"

De Kop van Overijssel lijkt vandaag het epicentrum van het Nederlandse schaatsen te zijn. De weg tussen Zwartsluis en Giethoorn staat vol geparkeerd met auto's en om zes uur vanochtend waren de eerste mensen al op het ijs te bekennen. "Dit is toch prachtig?", glundert een liefhebber. "Dit kun je maar eens in de zoveel tijd doen."

Van heinde en verre

Volgens de schaatsers die verslaggever Oscar Siep vanochtend op het ijs sprak, komen er mensen van heinde en verre om te schaatsen in de Kop. "Er zijn hier jongens uit Rozendaal en Leeuwarden die om half vijf al onderweg waren", aldus de schaatsfanatiekelingen.

En dat is niet wat de gemeente Steenwijkerland in gedachten had. De bedoeling was namelijk dat alleen mensen uit de gemeente zelf het ijs op mochten. De parkeerplaats in het gebied was rond acht uur 's ochtends al afgeladen vol.

Otterskooi

In Dwarsgracht waren zelfs schaatsers uit Barendrecht en Zeeland. "Om kwart over vier waren we al onderweg. Het is hier echt prachtig. We gaan de Hollands Venetiëtocht schaatsen en hebben er net zeven kilometer opzitten."

In het dorp speelt ook eigenaar Frank Vos van De Otterskooi in op de schaatsgekte. De eerste koffiedrinkers zijn al bij hem langs geweest. Toch zijn er wel wat extra maatregelen nodig om alles in goede banen te leiden. "Ik verwacht wel duizend man. Het wordt gezellig druk. Buiten is koek-en-zopie mogelijk, maar ik heb wel zes man extra personeel ingezet om het verkeer te regelen en mensen op die anderhalve meter te attenderen."

Donderdag kreeg het bedrijf bezoek van enkele gemeentelijke handhavers, die constateerden dat de bezoekers met veel en te dicht op elkaar waren. Een enorme boete dreigt als bezoekers op zijn terrein zich opnieuw niet aan de maatregelen houden. Toch heeft Vos er weer alle vertrouwen in voor vandaag. "Ja hoor, dat komt goed."