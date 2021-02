Ongeslagen reeks PEC Zwolle ten einde na nederlaag bij FC Groningen

In het koude, maar zonovergoten noorden ging trainer John Stegeman van start met een aanvallend ingestelde formatie. Manuel, Buitink en Misidjan vormden andermaal het aanvallende trio en Pherai en Saymak stonden geposteerd op het middenveld. Daardoor werd Huiberts verwezen naar de bank.

Larsen straft geklungel af

Van offensieve intenties was bij PEC Zwolle echter in de eerste helft nauwelijks sprake, want FC Groningen was de betere ploeg in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Dat resulteerde al snel in de openingstreffer van de gastheren. Daar ging defensief geklungel aan vooraf aan Zwolse zijde, want de bezoekers konden een hoekschop niet wegwerken en daardoor kon Strand Larsen na een scrimmage eenvoudig de 1-0 binnen tikken.

Kansen Groningen

Tien minuten voor rust kwam het eerste serieuze wapenfeit van PEC op naam van Manuel, die aan de linkerkant het Groningse doel onder vuur nam. Doelman Padt stond echter zijn mannetje. PEC mocht van geluk spreken dat het halverwege slechts 1-0 stond, want Groningen kreeg voor rust nog twee grote kansen om de score op te voeren. Strand Larsen kon net niet bij een gevaarlijke voorzet en Mous keerde van dichtbij een inzet van El Hankouri.

Groningen dicht bij 2-0

Het spelbeeld veranderde niet in de tweede helft, want Groningen was direct na rust dicht bij de tweede treffer. Mous kon ternauwernood een kopbal van Strand Larsen uit zijn doel uit houden. De doelman van de Zwollenaren werd even later wederom op de proef gesteld. Dit keer keerde hij een schot van de naar binnen gekomen Gudmondsson.

Rood Clement

Na een uur spelen moest PEC tot overmaat van ramp verder met tien man. Clement kreeg na een harde charge aanvankelijk geel, maar na een VAR-check werd die prent ingeruild voor een rode kaart.

PEC op zoek naar punt

Ondanks het ondertal gingen de Zwollenaren niet bij de pakken neerzitten en bleef de hoop op een punt in leven. Gek genoeg wist Groningen niet te profiteren van de man-meer-situatie en daardoor kreeg PEC nog een aantal mogelijkheden. Een schot van Manuel werd bijna in eigen doel gewerkt door Itakura, die de bal - tot zijn opluchting - net naast zag gaan. Ook in het vervolg drong PEC nog aan, maar een uiteindelijk bleef een gelijkspel uit en daardoor lijden de Zwollenaren weer eens een nederlaag.

FC Groningen - PEC Zwolle 1-0

1-0 Strand Larsen (16)

Arbiter: Manschot

Geel: Te Wierik, Pherai

Rood: Clement (59)

FC Groningen: Padt, Te Wierik, Itakura, Lundqvist, Van Hintum; El Hankouri, Gudmondsson, Van Kaam; Da Cruz (Dankerlui/78), Strand Larsen (Dammers/90+4), Suslov (Abraham/78).

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Lam, Strieder, Nakayama; Clement, Pherai (Reijnders/71), Saymak (Huiberts/62); Misidjan (Drost/84), Buitink (Paal/62), Manuel.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie en de statistieken van de spelers van PEC Zwolle.