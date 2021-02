GA Eagles wint in Almelo van Telstar dankzij vroege treffer Mulenga

In het stadion van Heracles Almelo heeft Go Ahead Eagles vanmiddag gewonnen van Telstar. Net als eerder dit seizoen in Noord-Holland won de Deventer ploeg met één doelpunt verschil. De gisteren 37 jaar geworden Jacob Mulenga nam de enige treffer voor zijn rekening en was ook dit keer de gevierde man.

Go Ahead Eagles speelde in Erve Asito doordat het veld in De Adelaarhorst onbespeelbaar was vanwege de sneeuw en de vorst. Het kunstgras had echter weinig invloed op het spel van de ploeg van trainer Kees van Wonderen. Want ook in Almelo liet Go Ahead Eagles andermaal zien over een ijzersterke organisatie te beschikken.

Mulenga

Dat Go Ahead Eagles al vroeg in het duel kon doen waar het goed in is, had het te danken aan Mulenga. De routinier kopte een voorzet van Lucassen al na vijf minuten binnen. In november van het vorige jaar kroonde Mulenga zich ook al tot matchwinner tegen Telstar. Toen was de Zambiaanse spits - die vandaag de voorkeur kreeg boven Hendriks - als invaller belangrijk met twee treffers.

Telstar was in de eerste helft de bovenliggende partij, maar keek tijdens de rust wel tegen een achterstand aan. Na de theepauze waren de rollen ietwat omgedraaid. Het spel golfde op en neer en beide ploegen kregen voldoende kansen. Go Ahead Eagles vergat te scoren en aan de andere kant slaagde Telstar er niet in doelman Gorter te passeren.

Clubrecord Gorter

Dat laatste is geen schande, want scoren tegen Gorter is dit seizoen allesbehalve eenvoudig. De jonge doelman hield tegen Telstar alweer voor de zestiende keer dit seizoen de nul. Daardoor is Gorter nu in zijn eentje houder van het clubrecord wat betreft de meeste clean sheets in een seizoen voor Go Ahead Eagles. Dit record deelde hij tot vandaag met Remko Pasveer, die in het seizoen 2009-2010 vijftien keer zijn doel schoonhield.

Voor Go Ahead Eagles was het alweer de vijfde zege van de zes wedstrijden die het in het nieuwe kalenderjaar speelde. De equipe van Van Wonderen is bezig aan een ijzersterke reeks en is daarmee een volwaardig lid van de subtop in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles - Telstar 1-0

1-0 Mulenga (5)

Arbiter: Bax

Geel: Regeling

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Botos, Eyibil (Eddahchouri/90+2), Brouwers; Rabillard, Mulenga (Hendriks/74), Van Hoeven (Idzes/87).

Telstar: Schenderlaar; Bronkhorst, El Yaakoubi, Korpershoek (Regeling/45), Berenstein (Vlijter/61), Pattynama; Van Wetten (Dijkstra/75), Adshead (Kokcu/61), Cagro (Overtoom/74); Plet, Fernandes.

