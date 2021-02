Pelle Clement niet eens met rode kaart: "Ik vond het donkergeel"

PEC Zwolle ging zaterdagmiddag met 1-0 onderuit bij FC Groningen en moest in het laatste kwart van dat duel ook nog verder met een man minder. Pelle Clement kreeg halverwege de tweede tweede helft een directe rode kaart. Onterecht, vond de hoofdpersoon in kwestie.

"Het was zeker een harde tackle, het was op hoog tempo. En ik was ook te laat. Donkergeel vond ik het uiteindelijk", was de lezing van Clement na afloop. "Misschien een beetje door m'n eigen bril gekeken ook. Ik moet hem niet in de verleiding brengen om rood te geven."

Manschot kan het zelf beoordelen

Clement ontving in eerste instantie geel, maar na bestudering van de VAR werd dat toch een rode prent. "Hetgeen wat me dwars zit is dat hij (scheidsrechter Manschot, red) er bovenop staat en het kan beoordelen. Ik heb de beelden gezien en ik probeer die bal met m'n linkerbeen te blokken en dan komt mijn rechterbeen er achteraan. M'n rechterknie belandt uiteindelijk op zijn enkel.

Moment tien keer afspelen

"Volgens mij mag je gewoon slidings maken", vervolgt hij zijn relaas. "Ik kan mijn rechterbeen niet weglaten. Hij komt er dan heel ongelukkig op en dan vind ik het wel weer overdreven om naar de VAR te gaan kijken. Een scheidsrechter die achter de computer zit en het moment tien keer langzaam af gaat spelen. Dan zal je altijd wel wat vinden", aldus Clement.