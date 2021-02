Gorter heeft GA Eagles-record nu echt in handen: "Houden tot ik er niet meer ben"

Jay Gorter heeft sinds vanmiddag een clubrecord alleen in handen bij Go Ahead Eagles. De 20-jarige doelman hield tegen Telstar (1-0) voor de zestiende keer dit seizoen de nul. Het record stond sinds het seizoen 2009/2010 op naam van Remko Pasveer, maar de goalie van Vitesse is inmiddels gepasseerd door Gorter.

"23 wedstrijden en 16 keer de nul. Dat zijn bijzondere statistieken. Dat ik het record nu in handen heb, is voor mij heel bijzonder. Daar ben ik super blij mee", zegt Gorter na afloop.

Oud en verrimpeld

"Maar ik ben zeker nog niet klaar", vervolgt hij snel. "Mijn streven is om rond de 20 clean sheets uit te komen. Ik wil later oud en verrimpeld in mijn stoel zitten en hopen dat niemand hem pakt, totdat ik er niet meer ben. Dat is mijn streven."

Transfer

Gorter is bezig aan een uitstekend seizoen onder de lat in Deventer en het is nog maar de vraag of hij volgend seizoen nog in De Adelaarhorst te bewonderen is. "Momenteel zit ik goed bij Go Ahead Eagles, maar als sporter heb je wel doelen. En ik zou liegen als een transfer niet door mijn hoofd spookt."

Wat die doelen zijn houdt Gorter nog even voor zichzelf. "Ik ga kijken wat er de aankomende maanden gaat gebeuren. In de winter is er wat interesse geweest, maar voor de rest weet ik er weinig van. Ik zie het wel", besluit hij.