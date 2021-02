Vanuit Leeuwarden, Zierikzee en Loon op Zand: ze kwamen schaatsen in Steenwijkerland

Toen de zon nog op moest komen stonden er al zo'n twintig auto's geparkeerd aan de Belterwiede. Schaatsers die in alle vroegte van de rust, de stilte en de natuur willen genieten. En dat lukte prima want ondanks de kou beloofde het een prachtig zonnige dag te worden.

Zonsopkomst op de Belterwiede (Foto: RTV Oost Oscar Siep)

De oproep van burgemeester Bats van Steenwijkerland, om toch vooral te gaan schaatsen in de eigen omgeving, was kennelijk gericht aan dovemansoren. De schoonheid van het Weerribben/Wieden-gebied is te wijd bekend. Onze verslaggevers spraken mensen uit Roosendaal, Leeuwarden, Nijmegen, Amersfoort en zelfs een paar uit Zierikzee. Zij vertrokken vanmorgen om kwart over vier, om tijdens de zonsopkomst de Overijsselse meren over te kunnen schaatsen. Die lange rit was geen enkel probleem geweest.

"Kijk es om je heen, waar vind je dit soort uitzichten", vraagt Mark uit Zierikzee zich af. Bert uit Amersfoort weet het nog iets anders te omschrijven: "Als de hemel er zo uit zag als hier, dan ging ik het liefst vandaag nog naar boven! Ik ben m'n hele leven een brave burger en dat zal ook niet veranderen. Maar vandaag ben ik burgerlijk ongehoorzaam, wat de burgemeester er ook van vinden zal." Met een grote grijns en een bevroren snor zwaait hij af en schaatst Dwarsgracht weer uit.

Genieten op het ijs

De grootste massa mensen was te vinden op de Belterwiede. Ook al waren het er mogelijk duizenden, op het uitgestrekte meer konden ze prima afstand houden. Dat was anders bij de kluunplaatsen en de koek-en-zopie-tenten, waar het soms even dringen was. Ook bij restaurant De Otterskooi in Dwarsgracht was het rustig. Gistermiddag kreeg de eigenaar nog een dwangsom opgelegd omdat het publiek zich niet aan de afstandsregel hield maar vandaag was daar niets van te zien. Dwarsgracht was één van de weinige plekken waar mensen op het ijs regelmatig werden herinnerd aan de maatregelen en besmettingsgevaar.

Schaatsers in een prachtig zonnetje (Foto: RTV Oost Oscar Siep)

Gemoedelijke drukte

Gemoedelijk en gezellig druk was het ook in Giethoorn. Kinderen op de slee achter verwoed schaatsende papa's, toerschaatsers en beginnelingen die voorzichtig de eerste stapjes op het ijs waagden. Onder sommige Gieterse bruggen werd door omwonenden het ijs geveegd. Zo ging dat vroeger en zo doet men dat in dit waterrijke dorp nog steeds; een traditionele vorm van noaberschap.

Smeltende ijspegels aan een rietgedekte boerderij langs de dorpsgracht in Giethoorn (Foto: RTV Oost Oscar Siep)

Er zijn voor zover nu bekend geen noemenswaardige ongevallen geweest in het merengebied. Ook de handhavers en de politie hebben het relatief rustig gehad.