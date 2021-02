Zaaloverzicht: Koploper Apollo 8 blijft zegevieren, zesde zege op rij Landstede

Vandaag staan er weer de nodige wedstrijden op het programma in de zaal en het zwembad. Met eredivisieduels in het basketbal, volleybal en waterpolo. Onderstaand een overzicht van de resultaten van de Overijsselse ploegen.

De volleybalsters van Apollo 8 wisten voor de vierde wedstrijd op rij geen enkele set af te staan. VC Sneek werd in Borne met 3-0 aan de zegekar gebonden en daardoor blijft Apollo de trotse koploper in de Eredivisie. Na een sterke eerste set van de thuisploeg (25-15) konden de Friezinnen in de tweede set nog enigszins meekomen met Apollo (25-20), maar in de derde set lieten de gastvrouwen zien wie de baas is: 25-13.

Eurosped wint Overijsselse derby

In Ootmarsum was Eurosped met 3-0 te sterk voor thuisploeg Set-Up'65. De setstanden waren 14-25, 14-25 en 20-25. Eurosped is de nummer zeven in de stand, Set-Up negende en hekkensluiter.

Landstede pakt zesde zege op rij

Landstede Hammers wonnen alweer voor de zesde keer op rij. De Zwolse basketballers wonnen bij Den Helder Suns met 81-71. Door de zege komt de ploeg van Herman van den Belt in punten gelijk met koploper Leiden, dat morgen nog in actie komt.

Jolly Jumpers kansloos

De basketbalsters van Jolly Jumpers waren in eigen huis kansloos tegen Batouwe. In Tubbergen werd het 48-78. De Overijsselse ploeg begon nog wel goed, want na het eerste kwart was het 19-18. Batouwe had bij rust echter een voorsprong te pakken van 38-32. In het derde kwart stootte de ploeg door naar een voorsprong van twintig punten (42-62) en uiteindelijk was het verschil dus dertig punten. Jolly Jumpers wacht nog op de eerste punten.

Waterpolosters Het Ravijn winnen van ZVL

In de eredivisie boekten de waterpolodames van Het Ravijn een overwinning op ZVL. In Leiden wist de formatie van coach Wicher Diallo met 5-7 te winnen. Door de zege staat Het Ravijn voorlopig derde in de eredivisie. Voor de vrouwen van Swol 1894 begon de tweede seizoenshelft met een nederlaag. De Ham was in Zwolle met 12-8 te sterk.

Ook winst heren Het Ravijn

De mannen van het Ravijn wisten eveneens te zegevieren tegen ZVL. In de poulefase van het bekertoernooi waren de Nijverdallers met 15-11 te sterk. Het bleef lang spannend (11-10), maar in de slotfase kon de ploeg van Ron Loos zich onderscheiden en werd het verschil gemaakt. In de stand van de poule staat Het Ravijn tweede, achter UZSC.