Krol in mineur na diskwalificatie: "Heb het schaamrood op de kaken"

Krol schaamde zich naar eigen zeggen voor zijn diskwalificatie. "Ik bewoog twee keer bij de start, dus ik maakte twee keer dezelfde fout. Dan is het terecht dat je niet meer mag meedoen. Dit gebeurt me bijna nooit. Misschien wachtte de starter wel wat lang, maar dan nóg moet ik mezelf inhouden. Dan moet het zondag maar op de 1500 meter gebeuren", vertelt hij bij de NOS.

"Ze zijn nog niet van me af"

"Reken er maar op dat ik hier gigantisch van baal. Ik heb het schaamrood op m'n kaken staan", vervolgt hij. "Dit is niet waar ik voor kom. Ik voelde me super goed en rij al dagen lang goed in de rondte. Ik had het in me om de strijd met Kai (Verbij, red) aan te gaan. Het is terecht maar ongelooflijk zuur. Ze zijn nog niet van me af morgen."