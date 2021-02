Curator Schol moest na aanslag zijn eigen beveiliging regelen: 'Je verwacht rugdekking maar krijgt die niet'

Nadat de Enschedese curator Philippe Schol in november 2019 een moordaanslag overleefde, moest hij zijn eigen beveiliging regelen. "Ik vind dat ik dezelfde rugdekking had moeten krijgen als een rechter of officier van justitie. Ik verricht immers een taak in het belang van de Staat. Maar toen ik vroeg om beveiliging, was de mededeling: redt u zich ermee."

Het is ruim een jaar geleden dat de curator zwaargewond raakte nadat hij vanuit een rijdende auto onder vuur werd genomen. Voor de camera van het tv-programma 1Vandaag heeft de curator nu voor het eerst uitgebreid zijn verhaal gedaan.

'Bloed spoot eruit'

De aanslag had plaats toen hij in de buurt van zijn woning, net over de grens in het Duitse Gronau, zijn hond Hector uitliet. Van de schietpartij herinnert hij zich dat hij eerst twee harde knallen hoorde. Aanvankelijk dacht hij nog aan vuurwerk, maar een derde kogel doorboorde een slagader. "Ik greep naar mijn been en zag het bloed eruit spuiten. Ik dacht: druk erop houden. En ben weggelopen."

Een buurman kwam meteen aanlopen en hielp met het stelpen van het bloed. "Een puur minuten later al was er politie. En weer twee minuten later de ambulance."

Hij zegt zijn leven te hebben te danken aan de buurtbewoner en de hulpverleners. "Als er niemand was geweest, had ik leeg kunnen bloeden. Dan was ik dood geweest."

Landelijke commotie

De aanslag veroorzaakte landelijke opschudding. Vooral ook omdat die anderhalve maand na de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum gebeurde. In de nasleep daarvan kregen rechters en advocaten beveiliging.

Voor Schol was de schok dan ook groot toen bleek dat hij niet in aanmerking kwam voor beveiliging, zo vertelt hij in 1Vandaag. Terwijl hij in het ziekenhuis lag, kreeg hij bezoek van twee beveiligingsexperts van de politie. "En die zeiden dat ik mijn eigen veiligheid maar moest regelen. Hoe ik het deed, was míjn probleem."

'Nou lekker...'

Tot ontsteltenis van Schol. Vooral omdat de aanslag volgens hem werk gerelateerd was. Enkele maanden voor de aanslag was hij al door bekenden getipt dat een failliete ondernemer op zoek was naar zijn privéadres.

En later stonden ook Duitse politieagenten bij hem voor de deur die hem alarmeerden dat er een aanslag op zijn leven werd voorbereid. Alleen waren die aanwijzingen niet dusdanig dat hij voor beveiliging in aanmerking kwam. Tot verontwaardiging van Schol. "Dan denk je: nou, lekker. Wat is dit nou weer?"

Verband met faillissement

Nadat de aanslag daadwerkelijk werd uitgevoerd, deden verhalen de ronde dat die te maken zou hebben met de afwikkeling van het faillissement van de Hengelose sportschool Olympic Gym.

Schol noemt het een van de meest absurde faillissementen uit zijn carrière. Zo heeft de failliete ondernemer alles gedaan om Schol als curator van de zaak te krijgen, maar tevergeefs.

Verband

De politie kwam na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat er inderdaad een verband bestaat tussen het bankroet van Olympic Gym en de aanslag op de curator.

De curator zelf zegt te weten wie er achter de aanslag zit, maar wil daar verder weinig over kwijt. "Zolang dit nog in onderzoek is, kan ik daar niets over zeggen."

Opdrachtgever nog vrij

Komende dinsdag moeten twee mannen in deze zaak voor de rechter verschijnen. Schol heeft daar wel zo zijn mening over. "Ze hebben nu wel twee verdachten te pakken, maar de opdrachtgever hebben ze nog steeds niet."

De aanslag achtervolgt Schol dan ook tot op de dag van vandaag. Hij zegt voortdurend over zijn schouder te kijken. "Bij iedere auto die je hoort kijk je achterom. Je bent constant op je hoede."

Kogelwerende vesten

De beveiliging heeft hij vervolgens zelf moeten regelen. Zo ging hij op internet op zoek naar kogelwerende kleding voor zichzelf en zijn partner.

De advocaat zegt teleurgesteld te zijn over de manier waarop justitie is omgesprongen met zijn veiligheid. De beveiliging op zijn privéwoning of kantoor bijvoorbeeld, een tijdelijk onderduikadres: hij kreeg het pas met veel pijn en moeite voor elkaar, en vaak pas na lang aandringen door de Orde van Advocaten.

Schol benadrukt dat hij door een rechtbank als curator wordt aangesteld en vervolgens zelfs de wettelijke verplichting heeft om actief te speuren naar fraude en daar eventueel aangifte van te doen. Vandaar dat een curator volgens hem door malafide ondernemers vaak als de 'personificatie van het kwaad' wordt gezien.

'Dramatisch'

"Samen met heel veel andere curatoren ruim ik de maatschappelijke rotzooi op van BV Nederland. Dat word je niet altijd in dank afgenomen. Als je dan wat gebeurt, verwacht je rugdekking. Maar die krijg je niet. Behalve als je aandringt. Dat hele beveiligingsaspect vond ik dramatisch."

Fysieke klachten

Behalve dat hij iedere dag voortdurend op zijn hoede is, heeft Schol ook fysieke gevolgen aan de aanslag overgehouden. Hij heeft last van zijn been en het is de vraag of dat ooit nog verbetert. "Ik heb er iedere dag nog last van. Er zijn zenuwen beschadigd. En op kantoor ondervind ik ook de gevolgen. Want 's middags rond een uur of twee, drie is bij mij de chocola op."

De advocaat van de failliete sportschoolhouder laat in een reactie weten dat haar cliënt niets met de aanslag te maken heeft.

Het hele interview met Philippe Schol is HIER te bekijken.