Heracles kan niet voor vierde jaar op rij stunten tegen Ajax en gaat in eigen huis onderuit

Al na twee minuten had Teun Bijleveld kunnen scoren tegen zijn oude club na een goede actie van Delano Burgzorg, maar hij schoot net naast. Ismail Azzaoui zette doelman Maarten Stekelenburg ook nog aan het werk, maar de treffer viel na een kwartier aan de andere kant. Dusan Tadic zette voor en Davy Klaassen schoot binnen. De VAR keek daarna enkele minuten of het een geldig doelpunt was en dat was het.

Kansen aan beide kanten

Sebastién Haller kreeg even later een kans op de 0-2, maar schoot naast. Klaassen probeerde het met zijn hoofd, maar dat was geen probleem voor doelman Janis Blaswich. Daarna vielen er een tijdje weinig kansen te noteren aan beide kanten. In de laatste seconden van de eerste helft waren Burgzorg en Azzaoui echter nog erg dichtbij, maar het bleef bij 0-1 in het eerste bedrijf.

Haller met de tweede

Na een uur spelen had Tadic de 0-2 op zijn schoen, hij zag Marco Rente de bal van zijn voet glijden. Het duurde daarna weer even voordat er kansen te noteren vielen. Een klein kwartier voor het einde werd het 0-2. Opnieuw was Klaassen belangrijk. Hij legde met het hoofd terug en Haller tikte van dichtbij met de knie binnen. Aan de andere kant kon Lucas Schoofs de spanning terugbrengen, maar Stekelenburg had een antwoord op zijn kopbal. Heracles kreeg daarna geen kansen meer om niet iets terug te doen en dus gingen de drie punten mee naar Amsterdam.

Heracles Almelo - Ajax 0-2

0-1 Klaassen (15)

0-2 Haller (79)

Arbiter: Blom

Geel: Haller

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rente, Pröpper, Quagliata; De la Torre, Bijleveld (Van der Water/65), Schoofs; Azzaoui (Bakis/81), Vloet (Kutucu/65), Burgzorg.

Ajax: Stekelenburg; Mazraoui (Rensch/72), J. Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen (Kudus/87), Alvarez, Gravenberch; Neres (Antony/71), Haller, Tadic (Labyad/87).

