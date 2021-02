Frank Wormuth trots op zijn ploeg ondanks nederlaag: "Moet mijn team echt een compliment geven"

"Ten eerste ben in absoluut trots op mijn ploeg. Ze hebben fantastisch gewerkt, ook gespeeld. Ze combineerden vooral in de eerste helft erg goed, tegen Ajax. En ik heb gezien dat de bank van Ajax heel nerveus was, dat is een goed teken geweest, dat we op de juiste weg waren. In de tweede helft waren we niet meer zo duidelijk aanwezig, moesten we hard werken, maar hebben niet meer zo goed gespeeld. Het was een open wedstrijd. Dat is natuurlijk nog het verschil tussen Ajax en ons, wij kunnen in de tweede helft niet nog een keer hetzelfde niveau brengen. Maar uiteindelijk moet ik mijn team echt een compliment geven", aldus de oefenmeester.

Doelpunt was buitenspel

Wormuth baalde dan ook flink van de 0-1, want die had volgens de Duitser niet mogen tellen. "We kregen het doelpunt tegen op het moment dat ik niet het gevoel had dat we slechter waren. Het was een 50/50 wedstrijd. Beide ploegen kregen twee á drie kansen. En ik was dan ook heel tevreden met de eerste helft. Het doelpunt was een paar centimeter buitenspel, maar buitenspel is buitenspel."