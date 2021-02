Met weemoed terugkijken op carnaval in 'Mooi was die Tijd'

Esther Rikken en Jan Riesewijk ontvang carnavalsgasten uit de hele provincie in Mooi was die Tijd (Foto: RTV Oost)

Geen gala's, geen polonaises, geen optochten, kortom, geen Dree Dolle Dagen. En toch staan we even stil bij het Feest der Zotten in Mooi was die Tijd.

In de RTV Oost studio in Hengelo ontvangen Esther Rikken en Jan Riesewijk gasten uit de hele provincie. Carnavalisten die allemaal het gemis voelen. Het coronavirus gooit roet in het eten en het gemis van de saamhorigheid, het noaberschap, is enorm. Want dat is wat carnaval is, een mooie culturele traditie waar menigeen in Overijssel warm voor draait.

Bekijk hier de uitzending van 12:00

En als je dan nog niet genoeg carnaval hebt gehad, kijk dan hier de Grote Twentse Carnavalsoptocht van 2018 terug: