Toch nog van carnaval genieten in 'Mooi was die Tijd'

In de RTV Oost studio in Hengelo ontvangen Esther Rikken en Jan Riesewijk gasten uit de hele provincie. Carnavalisten die allemaal het gemis voelen. Het coronavirus gooit roet in het eten en het gemis van de saamhorigheid, het noaberschap, is enorm. Want dat is wat carnaval is, een mooie culturele traditie waar menigeen in Overijssel warm voor draait.

"Deze uitzending is een feestje, bijna therapeutisch. Wat mooi om op deze manier provinciebreed stil te kunnen staan bij het Feest der Zotten. Wat wordt dat toch onmeunig mooi gevierd in Oaweriessel", aldus Jan Riesewijk.

Bekijk hier de uitzending terug: