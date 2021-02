Burgemeester Tubbergen stopt met noodbevel carnavalsoptocht in Geesteren

Burgemeester Wilmien Haverkamp heeft vanmorgen een noodbevel uitgevaardigd om onmiddellijk een einde te maken aan een alternatieve carnavalsoptocht in Geesteren. Ondanks waarschuwingen vooraf geen carnavalsactiviteiten te houden, ging vanmorgen jeugdcarnavalsvereniging De Kroegtijgers toch met veertig auto's met aanhangwagens en muziek de straat op in Geesteren.

De gemeente Tubbergen kreeg gisteravond lucht van een oproep van de Kroegtijgers om een alternatieve carnavalsoptocht te houden. De gemeente nam zaterdagavond contact op met de voorzitter van de Geesterense jeugdvereniging om hiervan af te zien. Hierbij is officieel gewaarschuwd om de optocht niet door te laten gaan. Toen vanochtend toch zo’n veertig auto’s, waarvan enkele voorzien van aanhangwagens met muziek de straat op gingen, heeft burgemeester Haverkamp een noodbevel uitgevaardigd om de optocht per direct te ontbinden.

'Jammer dat het nodig is'

“Ontzettend jammer dat dit nodig is”, zegt ze. “Let wel, we begrijpen dat het heel jammer is dat carnaval niet door kan gaan. Daarom hebben we veel waardering voor de verenigingen die moeite hebben gedaan voor het organiseren van online carnavalsgala’s. We vinden het ontzettend jammer dat de jeugd, die eigenlijk het meest digitaal vaardig is, hier niet op heeft aangehaakt en ondanks een flinke waarschuwing toch een optocht heeft gehouden. Dit was voor mij de reden om een noodbevel af te kondigen.”

De optocht is gestaakt na het uitvaardigen van het noodbevel. De gemeente en politie zijn nog in beraad over het nemen van eventuele stappen tegen de vereniging.