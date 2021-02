Wereldkampioen Thomas Krol laat het wel zien op de 1500 meter: "De beste revanche die ik kan nemen denk ik"

"Ik laat zien wat ik al weken laat zien. Ik voelde me supergoed. Helaas kon ik dat gisteren niet laten zien, maar vandaag gelukkig wel", stak de Deventenaar na afloop van wal. Gisteren was dus zeer pijnlijk. "Dat was natuurlijk een bittere pil. Maar ik had me vooraf voorgenomen, wat er ook gebeurt op de 1000, er is altijd een kans op de 1500. Dat is zelfs m'n beste afstand. Dus ik heb me puur daarop gericht en dit is wel de beste revanche die ik kan nemen, denk ik."

Niet makkelijk

Mentaal is het heftig om dan vandaag weer goed te moeten presteren. "Het is ook zeker niet makkelijk. Gisteren was natuurlijk een grote teleurstelling, want ik had ook zeker daar kans op een wereldtitel en die verspeel je. Maar dat is helaas gebeurd en dat is alleen mezelf aan te rekenen en het enige dat ik kon doen was me richten op vandaag en laten zien wat ik in huis heb. En dat is een fantastische afsluiter van het seizoen voor mij."

Nuis

Kjeld Nuis reed twee ritten voor Krol en kwam tot 1.44,11 en daar schrok de Overijsselaar wel een van. "Klein beetje wel, want de vuistregel is altijd tien seconden eraf bij de vrouwen voor de mannentijd. Dus dan weet je dat we ongeveer aan 1.44,50 zaten te denken. Ik vond het een hele goede tijd, maar ik wist dat hij twee ritten voor me zou rijden. Ik moest me niet laten afleiden door andere tijden. Ik hoorde tijdens de rit dat het goed zat."