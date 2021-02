Regio Zwolle Volleybal wint voorlaatste wedstrijd reguliere competitie van FAST

De eerste set ging met 25-19 naar de ploeg uit de provinciehoofdstad. In de tweede was het verschil nog iets groter: 25-15. De derde set was met 25-19 en dus was het duel na ruim een uur alweer klaar. Door de zege heeft Zwolle nu 12 punten uit 7 duels. Na de competitie strijd de top vier in de kampioenspoule om een plek in de finale om de landstitel. Of Zwolle dat gaat halen is nog de vraag. De ploeg is afhankelijk van de resultaten van andere ploegen, die minder wedstrijden speelden. Apollo 8 uit Borne plaatste zich gisteren als eerste voor de kampioenspoule.