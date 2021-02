Queensy Menig blij met zijn treffer, de zege en de instelling van Twente: "Vandaag 120 procent gegeven"

FC Twente won vanmiddag bij Vitesse en deed daarmee goede zaken in de subtop van de Eredivisie. De laatste zege was alweer van 9 januari en dus was de driepunter zeer welkom. Doelpuntenmaker Queensy Menig was dan ook een blij man na afloop.

"Het voelde goed. Het was natuurlijk een tijdje geleden en we hadden ook een tijdje niet gescoord, dan voelt het lekker", aldus de buitenspeler. "Vorige week misten we natuurlijk wat gif en was het niet veel goeds en was het de eerste helft al gespeeld. Vandaag hebben we 120 procent gegeven."

Super onzeker

Menig scoorde na een kwartier, maar twijfelde over buitenspel: "Ik was super onzeker. Ik heb natuurlijk twee keer gescoord, tegen Ajax de 1-1 en tegen Heerenveen de 1-0. Een keer was het van mij 6 millimeter buitenspel en de andere keer was het niet eens buitenspel, dus je weet het maar nooit." Hij durfde dan ook niet volle bak te juichen "Niet overtuigend, normaal ben ik meestal overtuigend, maar dat durfde ik dit keer niet. Maar ik ben blij dat ie telde en dat we gewonnen hebben was het belangrijkste."

Ligt niet aan mij hé

Menig was ook nog dicht bij zijn eerste assist van het seizoen, maar de inzet van Luciano Narsingh na zijn pass werd net voor de lijn weggehaald. "Zo zie je maar, het ligt niet aan mij hé. Ik geef de ballen wel. Even serieus, ik geef ze wel, maar ik kan er verder niets aan doen. Ik kan hem niet geven én erin schieten", zegt hij met een grote glimlach.