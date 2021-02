Voormalig CU-fractievoorzitter in Staphorst boos en teleurgesteld in lokale politiek: "Jaknikkers"

Henk Koobs was van 1999 tot 2014 fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Staphorst (Foto: RTV Oost)

Henk Koobs was van 1999 tot 2014 fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Staphorst. Hij zegde onlangs zijn lidmaatschap op. De Rouvener is boos en teleurgesteld in de lokale politiek. "Het zijn jaknikkers geworden."

Koobs zwaaide in 2014 na vijftien jaar af. Nu is hij voorzitter van de Historische Vereniging Staphorst. De inwoner van Rouveen, een zeer bekende figuur in de gemeenschap, maakte van zijn hart nooit een moordkuil en hij zei waar het op stond. Dat zorgde regelmatig voor politiek vuurwerk en dat is nou precies wat eraan ontbreekt, vindt Koobs.

"Het vuur is eruit. Ik zie geen spirit, de gemeenteraad waait mee, maar zou veel meer tegengas moeten geven. Het zijn jaknikkers geworden. Ze emmeren over bovenregionale beleidsstukken, maar ze zitten er voor ons. Ik wil ze zien en horen in de lokale samenleving. Dat gebeurt onvoldoende. Het gaat niet om allerlei ingewikkelde beleidsnota's, het gaat om de burger."

Afwaarderen wegen

Koobs vindt het geen stijl van zijn eigen ChristenUnie dat de partij onlangs instemde met het afwaarderen van de Stadsweg en de Conradsweg tussen de gemeente Staphorst en Zwartewaterland. "We zijn daar als partij altijd faliekant tegen geweest. Dat zijn verbindingswegen en nu sukkel je daar met een gangetje van 60 kilometer per uur overheen. Je kunt niet jarenlang tegen zijn en nu voor. Ik snap daar niks van."

Woedend is Koobs ook over het feit dat twee grote vakantievilla's in IJhorst ook door zijn eigen voormalige partij zijn gelegaliseerd, terwijl in Koobs' ogen alles fout zat wat fout kon zijn. Ook de plaatselijke dorpsraad en de buurt waren faliekant tegen.

"Van iemand in het buitengebied die een aanbouwtje realiseert voor een gehandicapte dochter, wordt het leven zuur gemaakt. Als iemand een paardenstal een paar meter in de foute richting heeft gezet, is Leiden in last en kost dat deze burger duizenden euro's, maar deze illegale villa's mogen wel. Het gaat om principes. Hou je rug recht. Je zit er om het college te controleren. Doe dat dan ook. Dit zijn slappe knieën."

VV IJhorst

Afspraak is afspraak, vindt Koobs. Hij vindt het gek dat de Voetbalvereniging IJhorst ook van zijn eigen ChristenUnie geld heeft gekregen voor het opknappen van de accommodatie, terwijl er een duidelijke afspraak lag. "Eind jaren tachtig werd met de gemeente notarieel namelijk vastgelegd dat Staphorst de vereniging tot 2029 financieel niet steunt, omdat de club op zondag speelt. Die afspraak is ooit gemaakt, hou je daar dan ook aan. Simpel. Principes zijn belangrijk."

"Onze gemeenteraad is overal druk mee, maar vooral met nutteloze zaken", vindt Koobs. "De raad bepaalt haar eigen agenda, maar moet je die eens bekijken waar het over gaat. De begroting IJsselland, beleidsplan GGD, Jaarrekening bibliotheek. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers maar daar merk je weinig van", zegt Koobs.

Ozb-verhoging

Hij hekelt ook de ozb-verhoging van tien procent per jaar in de gemeente Staphorst. Vorig jaar, dit jaar en volgend jaar gaat de ozb fiks omhoog. Geld dat volgens hem verdampt door de inhuur van externe krachten. "Maar die zorgen er blijkbaar niet voor dat een fietspad fatsoenlijk kan worden aangelegd, want de route langs de Burgemeester Kanlaan in Punthorst kost miljoenen euro's extra door geblunder en zo zijn er meer drama's. Probeer met elkaar eens iets in één keer goed te doen in plaats van dit geneuzel."

Ook een knauw in het vertrouwen was het gedoe rondom twee grote bedrijven over een weg op bedrijventerrein De Baarge. Koobs, toen al geen raadslid meer, bemoeide zich er toch mee, want hij had veel dossierkennis over de kwestie en hij was een geziene figuur die vertrouwen inboezemde. "Ik had contact met de gedeputeerde hierover. Hij beloofde mij meerdere malen terug te bellen over de zaak. Dat was in 2016, ik heb nooit meer wat gehoord. Ook hij zit er niet voor de burger, maar voor zichzelf."

Sytse de Jong

Koobs is niet de eerst prominente Staphorster die het lidmaatschap van zijn partij opzegde. Voormalig wethouder Sytse de Jong deed dit twee jaar geleden ook al. De Jong was twaalf jaar wethouder en vier jaar raadslid in de gemeente Staphorst. Allemaal voor de SGP. In 2019 stapte hij over naar Forum voor Democratie en onlangs naar JA21.