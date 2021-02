Gladheid in Overijssel lijkt mee te vallen, inmiddels code geel

"We zien in het noorden en oosten dat er echt sprake is van ijzel", zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen de NOS. "Dat is het gevaar bij ijzel: als de wegdektemperatuur nog onder de 0 graden is en de regen valt op de weg, dan vriest dat meteen weg en is de werking van het zout niet optimaal."

In Zwolle waren er vroeg enkele meldingen van gladheid, maar op de meeste wegen was het niet glad. "Ik dacht eerst: makkie. Maar er zijn toch verraderlijke plekken", zegt een voetgangster in Zwolle. "We gaan er vanuit dat we nog een keer onderuit gaan voordat we op ons werk gaan", vult een ander aan.

Vanuit andere delen van de provincie vonden, voor zover bekend, geen grote incidenten door de gladheid plaats.

'Vanmiddag beter'

Volgens weerman Martin Bosch blijft het nog de hele ochtend oppassen voor gladheid. "Vanmiddag wordt het vanuit het westen geleidelijk beter." Er trekken neerslaggebieden over de provincie. "Het is niet een front. Voorzichtigheid blijft geboden.