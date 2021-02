Programma: Welke volleybalploegen gaan naar de kampioenspoule?

Betaald voetbal

In de Eredivisie gaat PEC Zwolle zaterdag op bezoek bij hekkensluiter FC Emmen. FC Twente neemt het zondag in het lunchduel thuis op tegen Feyenoord en Heracles speelt later op de middag bij RKC Waalwijk. Go Ahead Eagles speelt in de Keuken Kampioen Divisie pas op maandag. Die avond gaat het op bezoek bij Jong AZ.

Basketbal

De vrouwen van Jolly Jumpers wachten nog op de eerste punten van het seizoen. Om die zondag wel te pakken moet de hekkensluiter stunten. Dan komt namelijk koploper Den Helder op bezoek in Tubbergen. De mannen van Landstede Hammers zijn deze week vrij.

Volleybal

De reguliere competitie voor de volleybalsters loopt alweer op zijn einde. Deze week en volgende week zijn er nog wedstrijden en wordt bepaald welke ploegen zich plaatsen voor de kampioenspoule van vier ploegen. Apollo 8 is daar al zeker van. Regio Zwolle kan zich ook plaatsen, maar heeft nog maar één duel tegoed. Deze week is de ploeg vrij. Eurosped maakt ook nog kans en speelt deze week twee keer. Woensdag bij VCN en zaterdag thuis tegen FAST. Set-Up'65 verloor alle zes de duels tot nu toe. Deze week gaat het op bezoek bij Sliedrecht Sport en VC Sneek. Apollo probeert zaterdag bij Talentteam Papendal de koppositie te behouden.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn spelen de voorlopig laatste wedstrijd in de beker. Zaterdag gaat de ploeg op bezoek bij ZPC Amersfoort. De volgende wedstrijden in de beker staan pas in juni op de rol. De vrouwen zijn sinds afgelopen weekend verder gegaan met de Eredivisie. Daarin speelt Het Ravijn zaterdag thuis tegen UZSC en gaat Swol 1894 op bezoek bij GZC Donk.

Daarnaast is deze week het olympisch kwalificatietoernooi voor de mannen van Oranje. Nederland won zondag van Duitsland en ging gisteravond onderuit tegen Kroatië. Vanavond is Roemenië de tegenstander, morgen Frankrijk en donderdag Rusland. De top vier van de poule gaat naar de kwartfinales. De top drie van het gehele toernooi plaatst zich voor de Spelen in Tokio.