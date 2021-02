Veel minder Halt-straffen in Overijssel, maar juist forse stijging in Tubbergen

Aanzienlijk minder Overijsselse jongeren hebben vorig jaar een Halt-straf opgelegd gekregen. Omdat jongeren minder op straat waren door thuisonderwijs en de lockdown daalde het aantal straffen voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling, meldt Halt in haar jaarverslag. Toch vallen sommige Overijsselse gemeenten op; zo steeg het aantal Halt-straffen in de gemeente Tubbergen juist fors, met 260 procent.

In Overijssel kregen 766 jongeren vorig jaar een Halt-straf opgelegd. In 2019 waren dat er nog 915. De meeste Halt-straffen werden opgelegd in Enschede (111), gevolgd door Zwolle (71).

Tubbergen springt eruit

In de gemeente Tubbergen steeg het aantal opgelegde Halt-straffen juist fors. Achttien jongeren werden doorverwezen naar Halt, tegenover vijf in 2019. Dat is een toename van 260 procent, de sterkste van heel Overijssel.

"We hebben relatief veel jongeren in Tubbergen een Halt-straf opgelegd vanwege het overtreden van het samenscholingsverbod", zegt een woordvoerder van Halt. Dat was volgens haar een bewuste keuze van zowel gemeente als politie. "Bij de doorverwijzing naar Halt krijgt de jongere niet direct een boete. Ze krijgen een reflectie- en leeropdracht, gericht op de coronamaatregelen."

Doel van die opdrachten was om jongeren vooral inzicht te geven in de achtergronden van de coronamaatregelen. "Iedere jongere verdient een tweede kans en niet direct een boete", aldus Halt.

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen voor bijvoorbeeld schoolverzuim of vernielingen. Een Halt-straf moet slecht gedrag in de toekomst voorkomen; de nadruk ligt dus niet op het bestraffen. Bij een Halt-straf krijgen jongeren bijvoorbeeld leeropdrachten en volgen er gesprekken met de ouders van de jongere.

Landelijke cijfers

Net als in Overijssel daalde ook landelijk gezien het aantal strafzaken door Halt. Waar afgelopen decennium gemiddeld 16.500 jongeren per jaar een Halt-straf kregen, waren dat er in 2020 slechts 13.421. De meeste straffen werden opgelegd voor vermogensdelicten (het buitmaken van geld) en het overtreden van de coronamaatregelen.

"Door alle corona-dynamiek heen is een ding onveranderd gebleven en misschien zelfs belangrijker geworden: jongeren zijn geholpen met tijdige en pedagogische begrenzing, juist in een maatschappij waar veel aan de hand is", aldus directeur Janet ten Hoope in het jaarverslag.

Bekijk hieronder de Halt-cijfers in jouw gemeente: