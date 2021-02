Rel in Noorwegen over nageaapte dierenschilderijen van Haaksbergse kunstenares

Het is bovendien niet voor het eerst dat anderen met haar werk aan de haal gaan. Enkele jaren geleden kwam Steintjes, die een atelier heeft in het Haaksbergse kerkdorp Sint Isidorushoeve, al eens in het nieuws nadat ze had ontdekt dat Chinese copycats kopieën van haar doeken via internetreus Alibaba te koop aanboden.

En nu is het dus opnieuw raak. Ze kwam er bij toeval achter. "Vraag me niet hoe, maar een Noorse vrouw blijkt mijn werk te kennen en had gezien dat er in een galerie in Tromsø een Noorse kunstenares exposeert met doeken, waarvan een aantal één-op-één is gekopieerd van doeken van mij. En die dame heeft niet alleen mij getipt, maar ook Noorse kranten en de galerie."

Noorse media

Met als gevolg dat twee Noorse kranten in de zaak zijn gedoken en Steintjes zichzelf groot terugziet in Noorse dagbladen. Met daarbij foto's van de Noorse kunstenares, de originele Steintjes-doeken en de kopieën.

"Ik heb de vertaling van het artikel intussen gezien. Nou, dat liegt er niet om. Ze mag haar doeken laten hangen, maar naar ik begreep heeft ze haar prijzen moeten aanpassen en er bij moeten vermelden dat ze zich heeft laten inspireren door mijn werk."

Door het stof

De Noorse kunstenares komt in de lokale kranten uitgebreid aan het woord en geeft het plagiaat toe. Daarbij vertelt ze onder meer dat ze de doeken van Steintjes op internet had ontdekt en zich erdoor had laten inspireren.

Ze heeft intussen uitgebreid haar excuses aangeboden. Steintjes: "Ik moet zeggen dat ik ook nog wel met haar te doen heb, want bij die excuses gaat ze heel diep door het stof. Officieel moet ze het geld dat ze aan de kopieën verdient aan mij afstaan. Maar hoe hoog moet ik dit opspelen? Ze heeft me persoonlijk gemaild, excuses aangeboden en gezegd dat het eigenlijk nooit met kwade opzet is gebeurd. Wat mij betreft is de kous daarmee wel af."

Hardnekkig

Het blijft voor de Haaksbergse kunstenares een hardnekkig probleem. "Zo kreeg ik pas nog een foto toegestuurd van iemand die op een markt liep in Thailand en daar een kopie van een doek van mij had gezien."

Vooral de verkoop via internet is lastig aan te pakken. Malafide ondernemers kopieerden in het verleden de doeken simpelweg via de website van Steintjes, waarna ze schaamteloos op de markt werden gedumpt. Om kopiëren te voorkomen, zijn de foto's van de schilderijen inmiddels voorzien van een watermerk.

"Zeker met die Chinezen valt er weinig tegen te doen. Als je iemand aanschrijft die doeken via internet aanbiedt, gaat die persoon onder een andere naam de volgende dag doodleuk weer verder. Op een gegeven moment berust ik er maar in. Als het zelfs een Gucci en Adidas niet lukt om fabrikanten van nepartikelen een halt toe te roepen, moet ik niet de illusie hebben dat me dat lukt met mijn laptopje vanuit Sint Isidorushoeve."

Advocaat in de arm

Al neemt dat niet weg dat Steintjes het zomaar pikt wanneer anderen een graantje proberen mee te pikken van haar populaire werk. "Ik heb het bijvoorbeeld meermalen meegemaakt dat mensen workshops organiseren, waarbij de deelnemers leren hoe ze de 'zebrakonten' - een van mijn populairste doeken - na moeten schilderen."

In dat geval komt ze in actie. "Die mensen kunnen een brief van een advocaat verwachten. En ik moet eerlijk zeggen, meestal is dat ook wel genoeg. Veel mensen handelen uit een soort naïviteit. Ze vinden mijn werk leuk en kopiëren het dan. Beseffen niet eens dat het plagiaat is. Pas als ze er door een advocaat op worden gewezen, valt het kwartje."

Al kan het ook anders. Recent werd ze benaderd door een bedrijf uit Paraguay dat T-shirts wil bedrukken met haar werk. "Dat bedrijf meldde zich keurig en wil het correct afwikkelen. Kijk, zo kan het dus ook..."