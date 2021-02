Basisschool De Sprankel in Zwolle ondanks code rood gewoon open, ouders blij

Op christelijke basisschool De Sprankel in Zwolle klonk vanmorgen een geluid dat je graag hoort op basisscholen: stemgeluid van kinderen. Ook bij De Sprankel is gisteravond goed nagedacht over de stappen die genomen moesten worden nadat het KNMI code rood afgaf voor heel Nederland vanwege verwachte gladheid door ijzel.

Ouders meegenomen

Wat doe je dan als school? Blijf je, net als vorige week door de sneeuw, gesloten terwijl scholen in de weken daarvoor ook al gesloten waren? Toen uiteraard vanwege de lockdown door corona. "Over het besluit om wel open te zijn, is goed nagedacht", zegt locatie-coördinator Bianca Offereins. "Daar hebben we ook de ouders in meegenomen." Via allerlei platforms is gecommuniceerd over de vraag wat een wijs besluit was.

Voor ons pakte het goed uit

"We zijn al zo lang dicht geweest, willen heel graag de kinderen op school ontvangen als het enigszins kan." Dan had het kunnen gebeuren dat sommige groepen weer naar huis gestuurd zouden worden als een leerkracht door gladheid niet zou kunnen komen. Omdat veel leerlingen lopend naar school kunnen en ook veel leerkrachten in de buurt wonen, werd besloten toch open te gaan.

Ouders blij

Een besluit dat door de ouders goed werd ontvangen. En uiteindelijk viel het met de gladheid hard mee. "Ik woon in de buurt en ik zag dat de meeste mensen goed weg kwamen en er waren ook berichten dat het in Zeeland al weer code geel was." Heel veel problemen zijn er vanmorgen dan ook niet geweest. Een onderwijsassistent was iets later, maar de leerlingen en leerkrachten konden de school zonder problemen bereiken.

Ouders vonden het fijn dat we open waren

"Voor ons pakte het goed uit en ouders zeiden ook bij het wegbrengen dat ze het fijn vonden dat we open waren", aldus Offereins. "Dat het gewoon kon. Zeker nadat we zo lang dicht geweest waren, vonden ze het fijn dat we gewoon open waren."

Wel dicht

Bij basisschool De Oosterenk, ook in Zwolle, werd anders besloten. Die school bleef wel gesloten. En directeur Manon Kesseling heeft daar geen spijt van nu is gebleken dat het alleszins is meegevallen met de gladheid. "Het viel echt niet mee vanmorgen", vind ik. Ze verwijst naar de omgeving van haar huis waar het wel degelijk glad was. "Op de openbare weg viel het wel mee."

Deze dag kon er nog wel bij

Toch staat ze een dag later nog wel achter het besluit om de school niet te openen vandaag. "Collega's moeten van verder weg komen. En code rood betekent dat er ook ongelukken kunnen gebeuren." Vandaar dat besloten werd dat veiligheid voor ging bij het maken van afwegingen. Ook al was de school al zo vaak gesloten de afgelopen weken. "Deze dag kon er nog wel bij", aldus Kesseling. "We wilden het risico niet nemen."

Ouders vonden het fijn dat we voor veiligheid gekozen hebben

Op social media leidde de beslissingen van veel scholen om niet open te gaan tot kritiek. Onterecht vindt Kesseling. "Wij kregen ook berichten van ouders die het fijn vonden dat we voor veiligheid gekozen hebben."