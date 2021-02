In een week tijd van schaatsen naar rokjesdag? Het kan zomaar gebeuren dit weekend

Wie een blik naar buiten werpt of terugdenkt aan het afgelopen weekend kan het zich nauwelijks voorstellen: In een week tijd van schaatsen naar rokjesdag. Maar het kan zomaar gebeuren, want de temperaturen lopen in het weekend hard op. Het kan zelfs wel 17 graden worden. Vaarwel winter, dag lente!

"Er ligt nog een partij sneeuw en vooral op de plekken waar de sneeuw bij elkaar is geschoven, kan het nog wel een paar dagen duren voor het allemaal weg is. Je merkt dat het nu nog waterkoud is", zegt RTV Oost-weerman Martin Bosch.

Het verschil in kou valt de Overijsselse weerman op. "Je hebt nu een stevige zuidenwind, een graad of twee onder het vriespunt, maar het is uitgesproken waterkoud met gevoelstemperaturen ruim onder het vriespunt. Als je het vergelijkt met de temperaturen die we vorige week hadden, geef mij die vorst overdag dan maar. Op de thermometer is het dan wel kouder dan nu, maar toch."

Rokjesdag

De inmiddels overleden schrijver Martin Bril wijdde er al eens een boek aan: het fenomeen 'rokjesdag'. Op die wonderlijke dag verschijnen als bij toverslag ineens blote benen in het straatbeeld. Het contrast met nu kan bijna niet groter, maar komende zondag kan het zomaar een graad of zestien worden. En in de zon misschien nog wel iets warmer.

Het is dat de terrassen vanwege coronaregels niet open mogen, want anders zouden we er komend weekend weleens heel anders bij kunnen zitten dan nu het geval, is zegt Bosch

Prachtige statistieken

"Als de voortekenen ons niet bedriegen, dan is er een kansje dat het 16, 17 graden wordt, met name op zondag." Bijna een bizarre wending in de weersomstandigheden, binnen enkele dagen. "Dan heb je het over 25 graden temperatuurverschil, dat is echt wel bijzonder. Ik hoop ook dat het door gaat, want voor de statistieken is het natuurlijk prachtig", aldus Bosch.

Voor het zover is, moeten we nog wel even afzien. "Daar word je niet zo heel vrolijk van. Vandaag hebben we veel bewolking en zonneschijn is er niet of nauwelijks. Ook de komende dagen is het weer overwegend somber met af en toe een beetje zon. "Het gaat langs de weg der geleidelijkheid, maar het is heel bijzonder als het uit komt want het is nog vroeg in de tijd."