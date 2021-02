Lockdown en avondklok amper van invloed op Overijsselse misdaadcijfers, wel stijgt cybercriminaliteit explosief

Waar landelijk sprake is van een forse daling van de misdaadcijfers onder invloed van de huidige lockdown en avondklok, blijven deze aantallen in Overijssel opvallend genoeg vrijwel gelijk. Wel is er in Overijssel - net als in de rest van ons land - sprake van een explosieve stijging van de cybercriminaliteit. Ook het aantal vernielingen in onze provincie nam fors toe.

Dat blijkt uit de laatste politiecijfers. Daarin zijn voor het eerst ook de gevolgen van de verscherpte coronamaatregelen terug te zien.

Als het gaat om heel Noord- en Oost-Nederland is er sprake van een daling van de misdaadcijfers.

In de eerste maand van 2021 zijn er door de politie ruim 7.800 incidenten geregistreerd in de provincies Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Dit aantal is het laagste in één maand sinds mei vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek door de gezamenlijke omroepen RTV Oost, RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Fryslân.

Corona-effect

Met name het aantal diefstallen en verkeersongevallen daalde drastisch. Daarnaast werden er minder mishandelingen geregistreerd. Naast woninginbraken is het 'corona-effect' vooral zichtbaar bij autokaken en fietsendiefstallen. In Overijssel bleven deze cijfers echter nagenoeg gelijk.

Cybercrime

Wel was er in onze provincie sprake van een explosieve stijging van de cybercriminaliteit. De politie maakte daar al eerder melding van. Mensen hebben vanwege corona minder persoonlijk contact maar veel via app en daar maken cybercriminelen dankbaar gebruik van.

In de tweede helft van december en de eerste helft van januari nam dit aantal echter nóg grotere proporties aan, zo blijkt uit de gisteren gepubliceerde cijfers. De afgelopen weken werden er 81 incidenten geregistreerd. Het op een na hoogste aantal ten opzichte van vorig jaar. Alleen in mei kwamen er meer aangiften (123) binnen.

Recordjaar

Onder invloed van corona was 2020 toch al een recordjaar als het gaat om cybercrime. Er werden 590 meldingen genoteerd. In 2019 waren er dat nog 'slechts' 165. Overigens had de politie Oost-Nederland twee jaar geleden al een speciaal cybercrime-team geformeerd vanwege de toename van digitale fraude.

Vernielingen

Verder is het aantal vernielingen in de maand januari (519) opvallend, een recordaantal. Er is echter niet geregistreerd of deze mede het gevolg zijn van de avondklok-rellen.

'Geen conclusies'

Woordvoerster Marèl van Steenbergen van de politie Oost-Nederland vindt het nog te vroeg om een conclusie te kunnen verbinden aan de jongste cijfers. Daarvoor zijn ze volgens haar nog te pril en zitten we bovendien nog volop in het tijdperk van lockdown en avondklok.

Dat bepaalde cijfers dalen, is volgens haar echter onvermijdelijk. "Voor een zakkenroller is de huidige anderhalvemetersamenleving nu eenmaal niet echt handig."

Evalueren

Het aantal woninginbraken en diefstallen daalde vorig jaar weliswaar van 1.848 in 2019 naar 1.678 in 2020, maar die daling is dan weer niet spectaculair. Zeker niet omdat vanwege corona veel mensen thuis zitten en/of thuiswerken. Wat het voor inbrekers extra lastig maakt, zo viel te verwachten.

Deze aantallen zijn echter in december en januari - dus ten tijde van lockdown en avondklok - opvallend genoeg niet afgenomen. "We houden het tijdstip van inbraak echter niet afzonderlijk bij. Een insluiping kan dus ook overdag plaatshebben. Mogelijk is dat een verklaring", aldus de politiewoordvoerster. "Maar hoe dat zit kunnen we nu nog niet zeggen. Dat gaan we op een later tijdstip evalueren."

Huiselijk geweld

De geluiden dat de huidige coronamaatregelen zouden leiden tot meer huiselijk geweld omdat mensen meer op elkaars lip zitten, zijn eveneens niet in de cijfers terug te zien. Volgens woordvoerster Van Steenbergen kunnen de politiecijfers echter een vertekend beeld geven.

Daarbij refereert ze eraan dat bij huiselijk geweld in veel gevallen eerst hulpverlenende instanties worden ingeschakeld. "De politie komt er eigenlijk vaak pas aan te pas als het echt uit de hand loopt."