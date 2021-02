Ouders vaak nauw betrokken bij de vraag of de school open moest vandaag

De Vogelaar in Raalte, onderdeel van De Mare, is dicht vandaag (Foto: RTV Oost / Maaike de Glee)

In onze provincie was het de vraag of scholen vandaag gewoon lesgaven of vanwege de verwachte gladheid de deuren toch nog een dagje gesloten hielden. In veel gevallen zijn ouders bij het besluit betrokken.

Stichting De Mare heeft tien scholen in Salland. Die zijn vandaag allemaal dicht gebleven. Volgens directeur/bestuurder Marlous Siemelink van De Mare is het besluit genomen samen met Mijn Plein, de andere scholengemeenschap in Salland. Over de vraag of de scholen wel of niet open moesten, is gisteravond gecommuniceerd met de ouders.

Noodopvang niet nodig

In principe is er geen noodopvang geregeld. De directeuren van de verschillende scholen kijken zelf wat er wel en niet kan, maar voor zover bekend was noodopvang niet nodig. "Zodra er code rood uitging hebben we vrij snel besloten dat we vandaag niet open konden gaan", vertelt Marloes Siemelink. "Wij zijn verantwoordelijk voor ons personeel, maar ook onze leerlingen als we ze naar school laten gaan. Dat vinden we met code rood onverantwoord." En dus werd er vandaag weer een dagje thuisonderwijs gegeven.

'Veiligheid voor alles'

Ook de stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) besloot de deuren dicht te houden. Het besluit werd ook hier gisteravond gecommuniceerd met de ouders. Directrice Mariëlle Siebelt van De Regenboog in Enschede, onderdeel van stichting KOE, is duidelijk. "Bij ons op school komen veel leraren van ver", vertelt ze. "We vinden het onverantwoord om die met code rood toch naar school te laten komen. Veiligheid gaat voor alles."

Ook is er geen noodopvang voor leerlingen, maar daar is ook geen aanvraag voor geweest. En ook is er geen thuisonderwijs voor de leerlingen. "De kinderen hebben de tablets en andere devices vorige week allemaal weer mee naar school genomen, daarom was het vandaag niet mogelijk om online les te geven."

'Goed nagedacht'

Bij de Zwolse basisschool De Sprankel gingen de deuren vanmorgen juist wel open. "Over het besluit om wel open te zijn, is goed nagedacht", zegt locatie-coördinator Bianca Offereins. "Daar hebben we ook de ouders in meegenomen." Via allerlei platforms is gecommuniceerd over de vraag wat een wijs besluit was.