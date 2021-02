Thales in Hengelo heeft 'luxeprobleem' en zoekt dit jaar opnieuw 300 collega's

Topman Gerben Edelijn erkent dat 'zijn' Thales in Hengelo er goed voorstaat als het om opdrachten gaat. Edelijn: "Dat noemt men een luxe-probleem, als je teveel werk hebt. Dat betekent dat we heel goed op zoek moeten gaan naar goed personeel, zijn we ook druk mee bezig, ook dit jaar gaan we weer driehonderd mensen aannemen."

Defensieminister Bijleveld bij Thales

Thales heeft deze morgen minister van Defensie Ank Bijleveld op bezoek, met in haar kielzog CDA-kamerlid Hilde Palland uit Kampen. Ze worden bijgepraat over diverse zaken, waaronder de laatste opdracht die Thales van Defensie kreeg. Onlangs tekenden Bijleveld en Edelijn het contract waarbij Thales opdracht kreeg om voor de marines van België en Nederland twaalf nieuwe mijnbestrijdingsvaartuigen uit te rusten met NS50-radars voor lucht- en oppervlaktebewaking en vuurleidingsmogelijkheden.

De opdrachten stromen binnen

Vorig jaar kreeg Thales de grootste order in de geschiedenis; het gaat voor 1,5 miljard euro gevechtssystemen leveren voor vier hypermoderne Duitse fregatten. Die fregatten worden gebouwd door Damen, Nederlands grootste scheepsbouwer, waarvoor de order 4,6 miljard euro bedraagt. En dan ook nog de order voor de Britse marine die begin vorig jaar werd binnengesleept, en waarbij het zou gaan om een omzet van honderden miljoenen euro's voor de gevechtssystemen op vijf fregatten. Bij elkaar een stroom aan orders die z'n weerga niet kent.

Veel werk en dat is goed voor de regio

Edelijn: "We hebben heel veel werk en dat is heel mooi voor de regio." Hij wil niet zeggen of dat ook tot mooie financiële resultaten heeft geleid over afgelopen jaar. "Wij zijn natuurlijk als bedrijf wel geraakt, de 'groep' doet veel voor de luchtvaart, en iedereen weet dat de vliegtuigen aan de grond staan. Dat geldt niet voor ons in Nederland, omdat wij het in Nederland best wel druk hebben. Maar ook wij hebben door het thuiswerken een groot gedeelte van de omzet gemist, dus dat zal wel binnenkort in de jaarcijfers worden toegelicht."

Tweeduizend werknemers

Thales Nederland is onderdeel van de Franse Thales groep, een wereldwijde elektronicaonderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. In Nederland heeft Thales zo'n tweeduizend werknemers en een omzet over 2019 van 460 miljoen. Het moederbedrijf Thales heeft 83.000 medewerkers wereldwijd en een omzet van 19 miljard euro over 2019. Begin maart zullen de jaarcijfers over 2020 worden gepresenteerd.