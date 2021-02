CoronaMelder-app spoort in Overijssel nog geen 2 procent van de besmettingen op

Precies een half jaar geleden, op 17 augustus, werd de CoronaMelder gelanceerd in Overijssel. Twente en IJsselland waren 'proefregio's' waar de app getest werd. De corona-app werd deels ontwikkeld door de Universiteit Twente.

De verwachtingen van de CoronaMelder waren dan ook hoog; de app moest eraan bijdragen het coronavirus in te dammen en de GGD te helpen met het bron- en contactonderzoek. De Veiligheidsregio Twente was lyrisch en stelde dat de app ervoor zorgde dat er langer zicht werd gehouden op het virus en de besmettingen.

1 tot 2 procent

De resultaten? In Twente zijn het afgelopen half jaar 507 mensen positief getest op corona, nadat ze een melding kregen via de CoronaMelder. In totaal testten in diezelfde periode 35.480 mensen in Twente positief op corona. Nog geen twee procent van de coronabesmettingen in Twente is dus via de app geconstateerd.

"Het is inderdaad een laag aantal, maar elke melding is er eentje", zegt Triston Berkenbosch, adviseur corona bij de GGD Twente. "Elke melding die we eerder opsporen via de CoronaMelder is heel belangrijk. Daardoor kunnen we bron- en contactonderzoek eerder inzetten. De app heeft dus zeker een toegevoegde waarde."

IJsselland

In IJsselland zijn de cijfers niet heel anders: 385 mensen testten het afgelopen half jaar positief na een melding in de CoronaMelder, tegenover 23.792 positieve testuitslagen in totaal. Ook hier geldt: nog geen twee procent van de coronabesmettingen in IJsselland werd via de app vastgesteld.

Kanttekeningen bij de app

UT-professor Lisette van Gemert werkte mee aan de corona-app. Ze noemt de app een succes, maar plaatst ook de nodige kanttekeningen. "Het is jammer dat de app vooral wordt gebruikt onder mensen die hoogopgeleid zijn, over het algemeen wat ouder zijn en al heel voorzichtig leven. Je zou kunnen zeggen: de CoronaMelder functioneert ontzettend goed bij mensen die ook al in een bubbel zitten en zich al aan alle maatregelen houden."

Van Gemert had liever gezien dat de app wat 'inclusiever' was geworden. "De app bereikt helaas nog niet de laagopgeleiden en jongeren, en misschien ook de risicogroepen niet. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, want je wilt toch een app die voor heel Nederland te gebruiken is."

Een succes?

De app blijkt niet hét middel in de bestrijding en opsporing van corona, waar vooraf zo op was gehoopt. "Als we zien dat er ruim 500 besmettingen zijn opgespoord door de CoronaMelder, dan is dat zeker mooi. Maar is het een succes? Dat is lastig te zeggen", aldus Berkenbosch. "Uiteindelijk is het het hele pakket aan maatregelen dat kan helpen om uit deze crisis te komen."

Waren de verwachtingen van de app dan niet te hoog? Berkenbosch: "Dat is lastig te zeggen. We hebben nog nooit gewerkt met een app in een pandemie als deze, of überhaupt in een infectieziektebestrijding. We zijn blij dat de app in ieder geval een toegevoegde waarde heeft."

Inbedding in gezondheidszorg

UT-professor Van Gemert spreekt desalniettemin van een 'innovatieve app'. "Maar wat minder succesvol is, is de hele inbedding in de gezondheidszorg. Eerst hadden we te maken met te weinig testcapaciteit en toen hadden we te maken met de GGD die nog niet voldoende opgeschaald was."

Volgens Berkenbosch moet niet vergeten worden dat de app een belangrijk hulpmiddel is voor de GGD. ""Door een melding in de app laat iemand zich eerder testen, daardoor komt een positieve besmetting eerder naar voren en daardoor kunnen we eerder het bron- en contactonderzoek opstarten. Mensen kunnen dan eerder in quarantaine of isolatie gezet worden."

Eerder uit quarantaine

De GGD Twente wil benadrukken dat het downloaden van de app nog steeds voordelen heeft. "Als je de app hebt gedownload en je krijgt een melding, dan wordt je geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan. Als je je op dag vijf laat testen en je bent negatief, dan kun je uit quarantaine. Dus zonder klachten mag je dankzij de app dan weer eerder uit quarantaine", aldus Berkenbosch.