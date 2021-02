Corona in Twente voor het eerst sinds maanden onder landelijk gemiddelde

Afgelopen week werden 789 nieuwe besmettingen geconstateerd in Twente. Het aantal coronabesmettingen in Twente ligt nu op 125 per 100.000 inwoners. Landelijk gezien is dat 146. "Het is echt voor het eerst in maanden dat we dit zien", zegt Samantha Dinsbach, directeur van GGD Twente.

"Het is te danken aan heel veel Twentse inwoners, die zich goed aan de maatregelen hebben gehouden. We moeten nog even volhouden, maar het is fijn dat we onder het landelijk gemiddelde aan het duiken zijn."

De GGD over de nieuwe coronacijfers:

Britse variant

Van een jubelstemming is vooralsnog geen sprake; de GGD Twente stelt dat de Britse variant van het coronavirus enorm in opkomst is. De meest actuele cijfers dateren van twee weken geleden. "Wij baseren ons op de landelijke prognoses", zegt Dinsbach daarover. "Maar we zijn in contact met Labmicta om te kijken of we de peilstok er nogmaals in kunnen steken, om te kijken hoeveel procent van de coronabesmettingen nu de Britse variant is."

Dinsbach spreekt verder haar zorgen uit over 'zorgmijders'. Dat zijn mensen met andere klachten dan coronagerelateerde klachten, die niet naar de huisarts gaan. "We zien dat mensen de zorg mijden en dat die aantallen toenemen. Dat is het geluid dat we horen van de huisartsen", aldus de GGD-directeur.