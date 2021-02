Aantal coronabesmettingen in Twente onder de 100, geen doden in Overijssel

In Twente hebben de afgelopen 24 uur 94 mensen positief getest op corona. Daarmee duikt het aantal positieve besmettingen in Twente onder de honderd. Afgelopen dinsdag gebeurde dat ook al eens maar de maandag ervoor waren de meeste teststraten gesloten door de sneeuwval. In IJsselland ligt het aantal besmettingen al langer onder de honderd maar daar steeg het aantal besmettingen juist weer licht.

Ook positief: volgens de cijfers van het RIVM overleed het afgelopen etmaal niemand in Overijssel aan de gevolgen van het coronavirus. De afgelopen dagen lag het sterftecijfer in de provincie ook al laag.

Stijging IJsselland

Een blik op de dagcijfers leert dat in Twente sprake is van een flinke daling van het aantal besmettingen. Gisteren meldde het RIVM nog 140 besmettingen, vandaag dus 94. In IJsselland steeg het aantal besmettingen met 13 naar 64.

Vorige week dinsdag lag het aantal besmettingen in Twente ook al eens onder de 100. Toen waren er 26 besmettingen. Dat cijfer was toen niet betrouwbaar omdat veel teststraten gesloten waren door de flinke sneeuwval. Mogelijk liggen de cijfers morgen opnieuw een stuk lager omdat vandaag tot aan het middaguur de teststraten waren gesloten omdat het KNMI code rood had afgegeven, vanwege ijzel.

Leidt ijspret tot stijging?

Landelijk is er sprake van een flinke daling van het aantal besmettingen. Twente gaat dus mee in die trend, IJsselland vandaag dus niet. Of de ijspret van de afgelopen dagen een negatieve invloed krijgt op het aantal positieve testen, landelijk maar ook in de regio, zal moeten blijken.