Winters weer levert ijsclubs nieuwe leden en dus inkomsten op

IJsclub Nieuwleusen heeft zo'n achthonderd leden, dat is inclusief 110 nieuwe schaatsfans die zich afgelopen week hebben aangemeld bij de ijsclub. En dat is na een periode van weinig ijs en dus weinig animo voor de club goed nieuws. "Het was een topweek", zeg Geert Wieling van de ijsclub. "Mooi om de mensen op het ijs te zien, de baan schaatsklaar te maken en vooral het sociale aspect van een ijsclub is belangrijk. Je zag ook veel jeugd elkaar hier ontmoeten."

IJsmeesters van de IJsclub Nieuwleusen (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Inkomsten belangrijk

Ook in Dalfsen bij IJsclub Stokvisdennen hebben zich bijna 150 nieuwe leden aangemeld. De vereniging zit weer boven de tweeduizend leden en is daar heel blij mee. "Je hebt toch je vaste lasten en onderhoud en de pacht van de grond. Wij hebben gelukkig de mogelijkheid om het complex buiten het schaatsseizoen ook te verhuren aan een recreatieondernemer, maar voor kleinere verenigingen liep het aantal leden en dus de inkomsten wel terug de laatste jaren. Een schaatsvereniging hoort er toch bij, net zoals een muziekvereniging of een oranjevereniging in het dorp."

IJsmeesters van IJsclub Stokvisdennen in Dalfsen (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Geen koek en zopie

Enige minpuntje was dat de ijsclubs geen warme chocomelk of koffie mochten verkopen. Dat is voor Nieuwleusen wel een gemis. "Je kas loopt toch leeg de laatste jaren zonder inkomsten of nieuwe aanwas van leden. Een koek en zopie was fijn geweest voor de mensen die hier waren en voor ons een mooie bron van inkomsten. We hopen volgend jaar weer op een mooie winter en dan een schaatsfeest met warme chocomelk."