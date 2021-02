Ouderen in Twente slachtoffer van oplichters die zich voordoen als pakketbezorgers

De slachtoffers, vaak op leeftijd, worden gebeld dat er een pakketje voor hen klaar ligt bij het postkantoor. Eventueel kan dat pakketje ook bezorgd worden, dat kost dan slechts een euro. Voor veel oudere mensen is bezorging aan huis prettiger en dus nemen ze die extra euro dan voor lief.

Vliegensvlugge wisseltruc

Die euro moet dan aan de deur gepind worden. Slachtoffers moeten hun pincode invoeren op een apparaatje van de ‘bezorger’. Vervolgens wordt door een vliegensvlugge wisseltruc de pinpas omgewisseld. Het slachtoffer krijgt een pas van iemand anders terug, maar komt daar vaak pas een paar dagen later achter omdat de oplichters wel zo slim zijn om een vergelijkbare pas terug te geven. Het is dan al te laat en dan is er vaak al ruim duizend euro gepind.

De politie heeft in de afgelopen twee weken ruim vijftien meldingen of aangiftes gekregen van deze vorm van oplichting. In vijf gevallen bleef het bij een poging tot oplichting, anderen hadden minder geluk. De oplichters sloegen onder meer toe in Nijverdal, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Het is niet ondenkbaar dat deze oplichters ook ergens anders in het land actief zijn.

Niet pinnen

De politie wijst mensen er op dat post- en pakketbezorgers nooit op deze manier te werk gaan;. Mensen die telefonisch benaderd worden met een vergelijkbaar verhaal krijgen de tip direct op te hangen. En nooit geldbedragen aan de deur te pinnen, ook geen kleine bedragen. Als het oplichters toch gelukt is de bankpas te bemachtigen, blokkeer die dan direct.