Man uit Enschede veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en tbs na steekpartij

Een 41-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een celstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging omdat hij zijn vriendin 44 keer heeft gestoken met een mes. De vrouw overleefde de aanval. Haar kinderen van 12 en 8 jaar waren hier deels getuige van. De rechtbank in Almelo oordeelt dat een zwaardere straf op zijn plaats is dan de vijf jaar en tbs met voorwaarden die de officier van justitie eiste.

Op 7 juni 2020 liep een verjaardagspartijtje uit op een bloedbad. Die dag vierde de zoon van de vrouw namelijk zijn twaalfde verjaardag. De man had tijdens het feestje flink gedronken, naar eigen zeggen elf1 glazen wijn, en bij hem liep de irritatie op. Toen de laatste gasten waren vertrokken viel hij zijn vriendin plotseling aan. Hij greep haar van achteren vast en met een mes stak en sneed hij haar 44 keer. Haar kinderen, de zoon van 12 en een dochter van 8, kwamen af op het tumult. Zij zagen hun zwaargewonde moeder in een waar bloedbad en de man met het mes. De man vluchtte meteen.

Gevlucht naar tante

De rechtbank gelooft de man niet als hij zegt dat hij zich niets meer kan herinneren. De man is namelijk na de steekpartij gevlucht naar zijn tante. Tegen haar en een neef vertelde hij dat hij zijn vriendin had vermoord en vroeg om schone kleren en een fiets. Toen hij die avond werd aangehouden door de politie vroeg hij bovendien hoe het met zijn vriendin was en zei hij dat het ging om een uit de hand gelopen discussie.

In deze zaak zijn er strafverzwarende omstandigheden. Hierdoor oordeelt de rechtbank dat een hogere celstraf van 6 jaar passend is. De officier van justitie eiste een celstraf van 5 jaar en tbs met voorwaarden. Strafverzwarend is naar de mening van de rechtbank dat de Enschedeër zijn vriendin in haar eigen huis en bij haar eigen kinderen zo zwaar toetakelde. De rechtbank rekent hem ook zwaar aan dat de zwaargewonde vrouw en haar 12-jarige zoon zelf op zoek moesten naar hulp. De jongen alarmeerde familie en buren en de vrouw wist 112 te bellen.

Intensief behandeld

De man is volgen de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar en heeft een persoonlijkheidsstoornis. Om herhaling te voorkomen en de samenleving te beschermen, is het belangrijk dat de man goed wordt behandeld voordat hij terugkeert in de maatschappij. Ook omdat de man en vrouw verder willen gaan met hun relatie. Tbs met dwangverpleging is daarbij de enige optie, zo oordeelt de rechtbank. Ten eerste omdat tbs met voorwaarden wettelijk gezien niet mogelijk is bij een celstraf van 6 jaar. Verder moet de man langdurig en intensief behandeld worden. Hij ziet niet goed in welke ernstige problemen hij heeft en stopte in het verleden ook al eens met vrijwillige behandelingen.